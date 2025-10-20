Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal fue categórico sobre la redistribución de las áreas que YPF dejó en la provincia. “Nunca estuve de acuerdo con que un solo empresario se quede con todos los yacimientos. Es fundamental que Santa Cruz tenga participación y que las empresas que vengan generen trabajo local”, dijo en rueda de prensa con La Opinión Austral.

Esa definición sintetiza el espíritu con el que el Ejecutivo provincial encaró el proceso de Licitación Pública Nacional Nº 006/2025, a cargo de FOMICRUZ S.E para adjudicar las diez áreas petroleras maduras que YPF abandonó en Santa Cruz.

Este lunes 20 de octubre se abrirán las ofertas en un proceso que reconfigurará la matriz energética de la provincia y marcará el rumbo del petróleo convencional en la Cuenca del Golfo San Jorge, hoy con pozos maduros en su totalidad.

Un consorcio, una licitación

La oferta contempla una única licitación para las diez áreas en conjunto, que son: “Los Perales–Las Mesetas“, “Las Heras-Cañadón de la Escondida“, “Cañadón León–Meseta Espinosa“, “El Guadal–Lomas del Cuy“, “Cañadón Yatel”, “Pico Truncado–El Cordón“, “Cañadón Vasco“, “Barranca Yankowsky“, “Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte” y “Los Monos“.

La Opinión Austral dio a conocer que algunas de estas áreas tienen producción prácticamente nula, como es el caso de Barranca Yankowsky con 3,38 Mm3 de petróleo a lo largo de 2023, hasta concesiones “grandes” como Cañadón de La Escondida-Las Heras o Los Perales-Las Mesetas, con 498.243,22 Mm3 de crudo y 492.646.74 Mm3, respectivamente.

Al tratarse de una única licitación para todas las áreas, en caso de que se presente más de una empresa no pueden competir por bloques individuales sino que deben presentarse de manera conjunta. En este marco, seis compañías formaron un consorcio, una unión temporaria de empresas, para ofrecer una propuesta integral, uniendo sus capacidades técnicas y financieras.

El consorcio está integrado por: Clear Petroleum S.A., Patagonia Resources S.A., Quintana E&P Argentina SRL, Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A. y Brest S.A. de Servicios Petroleros.

La presentación conjunta implica responsabilidad solidaria entre las partes y un compromiso de inversión -según estimaciones oficiales- de entre 1.200 y 1.600 millones de dólares hasta 2031.

Quién es quién en el consorcio

El consorcio que aspira a operar los pozos maduros santacruceños reúne a actores de peso diverso: conglomerados nacionales, operadores especializados, startups y pymes locales.

Clear Petroleum S.A. es la firma de servicios petroleros del Grupo Indalo, de Cristóbal López, con una fuerte presencia operativa en la Patagonia. Actualmente realiza trabajos de abandono de pozos para YPF y busca dar el salto para convertirse en operadora directa.

Patagonia Resources S.A., vinculada al Grupo Neuss, tiene antecedentes en el mercado energético con inversiones en energía eléctrica y servicios petroleros, y participa del proceso en alianza estratégica con Clear.

Quintana E&P Argentina SRL, del empresario Carlos Gilardone, es una compañía especializada en yacimientos maduros, respaldada por financiamiento internacional de Trafigura, lo que refuerza su solvencia técnica y económica.

Roch Proyectos S.A.U., fundada por el ingeniero Ricardo Chacra, fue históricamente un actor relevante en la región, actualmente atraviesa un proceso de reestructuración financiera.

Azruge S.A., una firma joven creada en Puerto Madryn en 2023 de la familia Egurza, propietarios de Canal 12 de Puerto Madryn, entre otras empresas. Combina capital nuevo con un equipo directivo experimentado en petróleo y gas, lo que la convierte en un modelo híbrido de innovación y gestión profesional.

Brest S.A. de Servicios Petroleros, con sede en Pico Truncado, es la única empresa local del grupo. Participa como símbolo de la presencia regional y con expectativas de integrarse como proveedora o socia operativa.

El Gobierno provincial defiende el modelo de licitación por considerar que es la manera más eficiente de garantizar las gestión, operación y producción de las áreas y que operadoras pymes puedan participar del proceso.

Es que además de la millonaria inversión propuesta por las pymes continuadoras, la reactivación de los pozos maduros que YPF abandonó tienen un potencial de recuperar 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El éxito del proceso será clave para reactivar la economía del norte provincial, atraer capitales privados y recuperar la producción convencional.

El acuerdo

El 2 de junio de 2025, el gobernador Claudio Vidal y el presidente de YPF, Horacio Marín, firmaron el acuerdo por el cual la empresa de mayoría accionaria estatal cedió formalmente las concesiones de sus pozos maduros a FOMICRUZ. La rúbrica contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

La decisión formó parte de la política de desinversión de YPF en áreas convencionales para concentrarse en Vaca Muerta, dentro de su plan estratégico “Energía 4×4” y Plan Andes. Desde entonces, la provincia asumió el control de los activos y la potestad de definir su futuro.

“Santa Cruz no puede quedar al margen de su propio destino energético“, sostuvo Vidal durante aquella firma, en un acto que marcó un hito para la autonomía provincial sobre sus recursos naturales.

Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería de Santa Cruz. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Jaime Álvarez: “Estabilizar el flanco norte”

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, explicó que el desafío inmediato será recuperar la actividad en las zonas más golpeadas por el retiro de YPF, particularmente en el norte santacruceño.

En diálogo con Radio LU12 AM680, afirmó: “Con las áreas recibidas de YPF hay que estabilizar el flanco norte. Tenemos que volver a generar movimiento económico y empleo genuino. Este proceso busca reactivar toda la cadena de valor y fortalecer a las pymes locales“.

Destacó que el proceso de licitación apunta a recuperar la producción convencional, fomentar la participación de capitales nacionales y garantizar la remediación ambiental de los sitios que YPF dejó atrás.

Las áreas que deja YPF son “muy importantes para la economía y la vida” de Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia y Koluel Kaike, dijo el ministro, por lo que se espera que las empresas adjudicatarias inviertan “fuertemente” en su recuperación.

Respecto al cumplimiento de la Ley 3.141 que impone la contratación del 90% de mano de obra local, fue claro: la ley marca el 90% como “piso, no como techo”.

El objetivo es ambicioso, pues se debe “aspirar a capacitar a todos nuestros jóvenes a que el 100% del trabajo tiene que ser santacruceño”.

Oscar Vera, presidente de FOMICRIZ. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Vera: “Transparencia y cumplimiento ambiental”

El presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, precisó en declaraciones a La Opinión Austral que el procedimiento se desarrolla bajo un cronograma público y transparente. “Estamos en la etapa final. Luego del 20 de octubre habrá un período de análisis técnico y económico“, explicó.

Precisó que las pymes que ganen la licitación desarrollarán un plan de trabajo. “Las empresas –por estas semanas- están concurriendo a los yacimientos. Hay una agenda de visitas. El plan será gradual y estará atado a las inversiones. Hasta la adjudicación final de las áreas que será allá entre el 10 y el 15 de noviembre, las pymes tendrán un panorama completamente claro de la situación y qué es lo que tienen que hacer”.

La responsabilidad ambiental de YPF está expresamente incluida en el proceso: “La empresa debe cumplir con los planes de remediación ambiental en cada una de las áreas antes de que la nueva operadora inicie la actividad. No se trata solo de producir más, sino de hacerlo mejor y con estándares claros de sostenibilidad”, “si bien estaba un poco demorado -es un tema de confidencialidad entre YPF y la Universidad de Buenos Aires– prontamente se estará firmando el contrato para avanzar en la remediación de los pasivos ambientales”.

Luego del relevamiento, se presentará un plan de trabajo. “Todo será por cuenta de YPF, después de décadas de producir en Santa Cruz. Después de 80 años, la compañía se hará cargo de los pasivos ambientales. No hay antecedentes en el país y en el mundo. De hecho, este trabajo va a ser publicado y será tomado como referencia. YPF cotiza en bolsa, creo que va a ser un trabajo muy interesante y sentará un precedente para el futuro”.

De los objetivos del 90/10, precisó: “Considero que en los hidrocarburos está cumplido. En cuanto a la actividad minera, creo que tendría que ser el 100%, no el 90-10. Cuando arrancó Cerro Vanguardia en el año 1998, todos los gerentes vivían en San Julián. Entonces, tenías más del 90% del personal viviendo en la provincia y gastando en Santa Cruz”.

Hacia adelante, como lo marcó el Gobierno en diferentes ocasiones, se espera que quede atrás el declino de la producción que inició en 2015 y las “pymes continuadoras” desarrollen un plan de trabajo que haga crecer la producción, las regalías e impulse la economía con la generación de puestos de trabajo para los santacruceños.