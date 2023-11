Felipe Fort habló para el programa “Intrusos” (América TV), conducido por Flor de la V, e hizo unas impactantes confesiones con respecto a cómo fue crecer sin su padre, Ricardo Fort, quien falleció el 25 de noviembre de 2013 de un paro cardíaco.

Los impactantes dichos de Felipe Fort sobre Ricardo

En la entrevista, Felipe confesó: “Cuando viajo trato de relacionarme con la gente que, realmente, vale la pena y tiene algo para decirme. Me junto con personas inteligentes. Tengo varios tutores. Los llamo así porque aprendo mucho de ellos… Mi tío, mi familia, Gaby (Gabriel Rydz) que fue el novio de mi papá por muchos años”.

Ante esto, se refirió a Ricardo: “Mi primer profesor de la vida fue mi padre porque, sentimentalmente hablando, siempre era muy centrado, sabía lo que quería. Yo agarré eso de él. Creo que podríamos trabajar juntos. Nos complementaríamos, su lado artístico y mi costado empresarial”, y, aseguró: “Cuando hacía una obra lo cagaban mucho”.

Luego, continuó: “No le importaba si tenía pérdidas, lo único que quería es ser feliz”.

Para concluir, reveló: “En muchas cosas me siento muy vacío y, aunque tenga plata, no me van a llenar”. Ante esto, dijo cómo enfrenta ese sentimiento: “Mi novia, la gente que me rodea, mis amigos, mis tíos y los proyectos que tengo me hacen feliz”.

