Las celebridades del mundo del espectáculo: modelos, diseñadores e influencers argentinos, brillaron en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Moda 2026.

A lo largo de la glamorosa previa de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del rubro en 2025, se destacaron: Carolina “Pampita” Ardohain, con un vestido de Carolina Herrera, Mariana Fabbiani, quien decidió darle una nueva vida a un vestido vintage de su abuela, y Romina Gaetani, con un impactante diseño escultórico de Fabián Zitta.

La gran noche de la moda argentina comenzó a las 21 hs con el despliegue de la alfombra roja, conducida por Chino Leunis y Zaira Nara; minutos antes de las 22.30 hs, Valeria Mazza e Ivan de Pineda tomaron la posta y, frente a más de 300 invitados, le dieron inicio a la entrega de premios.

Los mejores looks de los Martín Fierro de la moda 2026

Pampita

Zaira Nara

Mariana Fabbiani

Flor de la V

Sofía Gonet

Romina Gaetani

Veronica Lozano

Momi Giardina

Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato

Yanina Latorre

Evelyn Botto

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