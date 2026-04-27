Las celebridades del mundo del espectáculo: modelos, diseñadores e influencers argentinos, brillaron en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Moda 2026.

A lo largo de la glamorosa previa de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del rubro en 2025, se destacaron: Carolina “Pampita” Ardohain, con un vestido de Carolina Herrera, Mariana Fabbiani, quien decidió darle una nueva vida a un vestido vintage de su abuela, y Romina Gaetani, con un impactante diseño escultórico de Fabián Zitta.

La gran noche de la moda argentina comenzó a las 21 hs con el despliegue de la alfombra roja, conducida por Chino Leunis y Zaira Nara; minutos antes de las 22.30 hs, Valeria Mazza e Ivan de Pineda tomaron la posta y, frente a más de 300 invitados, le dieron inicio a la entrega de premios.

Los mejores looks de los Martín Fierro de la moda 2026

Pampita

Zaira Nara

Mariana Fabbiani

Flor de la V

Sofía Gonet

Romina Gaetani

Veronica Lozano

MIRA TAMBIÉN

Momi Giardina

Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato

Yanina Latorre

Evelyn Botto

EN ESTA NOTA martin fierro de la moda 2026 telefe

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Flor Vigna y todos los ganadores de Supernova Génesis 2026: cuánto dinero se llevó cada uno por boxear

Flor Vigna y todos los ganadores de Supernova Génesis 2026: cuánto dinero se llevó cada uno por boxear

Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

Juana Viale se llevó el Oro en los Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

Las reacciones de los famosos ante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

Las reacciones de los famosos ante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

Yanina Latorre contó el verdadero motivo del distanciamiento de Gabriela Sabatini con su familia: “Se hartó”

Yanina Latorre contó el verdadero motivo del distanciamiento de Gabriela Sabatini con su familia: “Se hartó”

Ver comentarios