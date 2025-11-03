Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Becerra cruzó el Océano Atlántico y desembarcó en España, sumando una nueva credencial a su trayectoria: desde este viernes, asumió como asesora del equipo de Sebastián Yatra en el popular reality musical La Voz; millones de televidentes siguen de cerca su participación, atentos a la energía y carisma únicos que la artista despliega en el prime time ibérico.

Fue precisamente en España donde la cantante participó del espacio El Podcast de final de mes, conducido por Miki Núñez, y se sinceró sobre diversos aspectos de su vida, incluyendo el peso de la fama.

De cara a sus seguidores, Becerra leyó, en voz alta, una pregunta inesperada sobre el valor de la privacidad: “¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”. La respuesta, que desarmó a todos por su ingenio y sinceridad, fue sorprendente: “Pagaría lo que sale un pasaje a Japón, porque me voy allá y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, sí. Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”. El estudio estalló en risas y aplausos ante la ocurrencia.

Incluso, el propio Miki Núñez debió reconocer, en ese espacio, las dificultades comunicacionales del encuentro; a pesar de que ambos son hispanohablantes, la diferencia de acentos y modismos provocó que, por momentos, “muchas cosas no se les entendieron”, lo que evidenció otra barrera inesperada a raíz del cruce de océanos.

En el set de La Voz, la química entre María y Sebastián se tradujo en alegría y una evidente complicidad, marcando el inicio de una dupla prometedora; el cantante colombiano no tardó en expresar su satisfacción: “María ha encajado muy bien; tiene ese tacto, no solo para ayudar a los participantes, sino, también, para ayudarme a mí y sumarle al programa”, reveló con gestos de admiración hacia su nueva asesora.

Ella, por su parte, se rindió ante el carisma y la “labia” tan característica de Yatra: “Te lo dije desde el minuto uno, jamás conocí a alguien que pudiera hablar tanto”. Con una gran empatía, añadió: “Sos muy inteligente y rápido con las palabras y, también, muy sensible”, sellando su alianza en este escenario competitivo. Yatra sentenció, anticipando una gran temporada: “Va a ser brutal, tenemos un grupo increíble. Dimos con un equipo con el que conectamos”.

El debut de María en el programa fue recibido de la mejor manera; junto a Yatra, interpretaron una versión acústica de “Si tú no estás aquí”, el célebre clásico de Rosana. Las voces se fusionaron, las miradas cómplices recorrieron el estudio y el público se detuvo a disfrutar de la mágica performance; así, entre cámaras, ensayos y decisiones cruciales, la cantante argentina escribe un nuevo capítulo en su carrera, derribando fronteras y conquistando nuevos corazones en cada paso.

