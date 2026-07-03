Luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto distanciamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez, la pareja volvió a mostrarse en redes demostrando que, su vínculo, sigue intacto.

La aparición pública llegó apenas un día después de que se difundiera que, la actriz, se habría alejado de la casa que comparte con el futbolista en Nordelta tras el escándalo ocurrido en un boliche porteño.

A través de sus redes, la pareja compartió un breve video en tono de humor; en la escena, Icardi se arroja frente al vehículo, donde se encuentra Suárez, y emite un rugido, en alusión al león, símbolo con el que se identifica en el Galatasaray.

Desde el interior del automóvil, La China responde con otro rugido, en un gesto que muchos interpretaron como una muestra de complicidad y una forma de desmentir los rumores de separación; minutos después, Suárez publicó el detrás de escena de la grabación, donde, también, se escuchan las voces y las risas de los hijos de ambos, quienes habrían participado del momento.

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