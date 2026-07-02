Ozuna volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos con una presentación que promete ser una de las grandes citas de la música latina en 2026; el cantante llegará al país el próximo martes 8 de septiembre en el marco de “Una Aventura World Tour”, la gira internacional con la que recorrerá escenarios de Europa y Latinoamérica.

Inspirado en uno de sus lanzamientos más recientes, el tour propone un recorrido por su historia artística y celebra el vínculo construido durante más de diez años junto a millones de seguidores alrededor del mundo.

La venta de entradas comenzará con la Preventa Galicia el 2 de julio, desde las 16 horas, mientras que, la venta general, estará disponible desde el 3 de julio a las 16 horas; además, habrá 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito del Banco Galicia a través de la plataforma oficial de venta del Movistar: https://www.movistararena.com.ar/show/246f7f3b-a84c-47bf-ad75-8e72b3d8bdfb

Durante el espectáculo, el público argentino podrá volver a disfrutar, en vivo, de los temas que transformaron a Ozuna en una de las figuras más importantes de la música urbana, entre ellos, “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila” y “Hey Mor”, además de las canciones que forman parte de su nueva etapa artística.

Con una trayectoria de más de una década, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y reconocimientos como Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards y múltiples nominaciones a los Latin Grammy, Ozuna continúa consolidando su lugar entre los artistas latinos con mayor impacto a nivel mundial.

Su regreso al país representa uno de los encuentros más esperados por sus seguidores argentinos, que volverán a vivir un espectáculo cargado de energía, emoción y una puesta en escena internacional.

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