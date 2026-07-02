Ozuna volverá a encontrarse con sus fanáticos argentinos con una presentación que promete ser una de las grandes citas de la música latina en 2026; el cantante llegará al país el próximo martes 8 de septiembre en el marco de “Una Aventura World Tour”, la gira internacional con la que recorrerá escenarios de Europa y Latinoamérica.

Inspirado en uno de sus lanzamientos más recientes, el tour propone un recorrido por su historia artística y celebra el vínculo construido durante más de diez años junto a millones de seguidores alrededor del mundo.

La venta de entradas comenzará con la Preventa Galicia el 2 de julio, desde las 16 horas, mientras que, la venta general, estará disponible desde el 3 de julio a las 16 horas; además, habrá 6 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito del Banco Galicia a través de la plataforma oficial de venta del Movistar: https://www.movistararena.com.ar/show/246f7f3b-a84c-47bf-ad75-8e72b3d8bdfb

Durante el espectáculo, el público argentino podrá volver a disfrutar, en vivo, de los temas que transformaron a Ozuna en una de las figuras más importantes de la música urbana, entre ellos, “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila” y “Hey Mor”, además de las canciones que forman parte de su nueva etapa artística.

Con una trayectoria de más de una década, miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y reconocimientos como Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards y múltiples nominaciones a los Latin Grammy, Ozuna continúa consolidando su lugar entre los artistas latinos con mayor impacto a nivel mundial.

Su regreso al país representa uno de los encuentros más esperados por sus seguidores argentinos, que volverán a vivir un espectáculo cargado de energía, emoción y una puesta en escena internacional.

EN ESTA NOTA Movistar Arena Ozuna una aventura world tour

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Araceli González rompió el silencio tras su reconciliación con Adrián Suar: “Es muy difícil”

Araceli González rompió el silencio tras su reconciliación con Adrián Suar: “Es muy difícil”

La China Suárez y Mauro Icardi estarían separados: “Tuvieron una fuerte discusión”

La China Suárez y Mauro Icardi estarían separados: “Tuvieron una fuerte discusión”

Murió el actor Santiago Ríos, recordado por sus papeles en “Los Simuladores” y “Los Roldán”

Murió el actor Santiago Ríos, recordado por sus papeles en “Los Simuladores” y “Los Roldán”

Susana Giménez habló sin filtros sobre la renuncia de Manuel Adorni: “¡Una vergüenza!”

Susana Giménez habló sin filtros sobre la renuncia de Manuel Adorni: “¡Una vergüenza!”