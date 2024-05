El presidente Javier Milei publicó un mensaje breve pero efusivo en redes sociales, expresando su satisfacción por la baja de la inflación en abril, que después de seis meses fue menor a dos dígitos.

Y es que este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual del 8,8% en abril.

De esta manera, mostró una desaceleración con respecto a la cifra registrada en marzo, que fue del 11%, y otro descenso con respecto a febrero, que arrojó un 13,2%.

Luego de confirmarse que abril marcó el primer dato de inflación de un solo dígito desde que Milei asumió la presidencia, siendo además el primero desde octubre del año pasado, el jefe de Estado compartió su opinión a través de su cuenta de X.

“¡GOOOOOOOOOOOOL…!!”, expresó con entusiasmo. El posteo de Milei contiene, además, una foto de la Apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional, en la que se le ve abrazando emocionadamente a su ministro de Economía, Luis Caputo.

El oficialismo celebra que la inflación volvió a un dígito

Varias figuras de La Libertad Avanza (LLA) destacaron el IPC de abril difundido este martes. Uno de ellos fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien celebró: “La inflación de abril fue del 8,8%. Gran parte se dio por el sinceramiento de precios regulados”.

Fue en su cuenta de X donde remarcó que “en alimentos la suba de precio fue incluso menor: 6%”. Para cerrar, Adorni aseguró que “la inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado”.

El senador nacional, Francisco Paoltroni, también recurrió a la red social de Elon Musk para festejar que la inflación volvió a un dígito. “La inflación continúa bajando. Todavía falta, pero estamos en el camino correcto”, dijo.

Subrayó que “el esfuerzo de los argentinos y el gran trabajo del equipo económico de Javier Milei sigue dando resultados”, y luego afirmó: “Seremos potencia“.

Por su parte, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, indicó en la misma plataforma que “nos dejaron a las puertas de una hiperinflación, con una inflación mayorista del 54% y una minorista diaria del 1% que anualizada daba 17.000%”.

No obstante, recalcó que “a pesar de todo eso, en 5 meses logramos bajar la inflación a un dígito. Aún queda mucho por mejorar, pero estamos en el camino correcto”.

En ese mismo tenor, el diputado nacional de LLA, José Luis Espert, publicó que “el gobierno de Javier Milei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023”.

Seguidamente, enfatizó: “¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”.

Leé más notas de La Opinión Austral