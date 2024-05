Desde que comenzó el plenario del Senado para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal, en la Casa Rosada comenzaron a aceptar que probablemente no serían aprobadas antes del 25 de mayo, fecha en la que el presidente Javier Milei convocó a al arco político a firmar 10 puntos “fundacionales” para el país. “Sin leyes, no hay firma, si se demora no pasa nada”, aseguró una alta fuente del gobierno a Grupo Crónica que mira con lupa las “buenas voluntades”.

En el gobierno nacional vienen sumando esfuerzos para desdramatizar el escenario al que lo empujan los cuestionamientos al texto en el Senado. Y después de que La Libertad Avanza no lograra dictamen el último jueves, esas especulaciones se volvieron realidad. Para los senadores, es necesario hacer modificaciones y no hay apuro (en algunos) para sesionar y votar.

El presidente Javier Milei y sus primeras filas estuvieron presentes este mediodía en el acto de colocación del busto del expresidente, Carlos Menem. Al finalizar, fue consultado por el Pacto de Mayo: “Son reformas estructurales a largo plazo, si no es en mayo será en junio o julio, tarde o temprano se van a hacer, no hay problema” si se posterga, le dijo al medio C5N.

En el Senado, el oficialismo necesita 37 votos para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. Pero el piso de rechazo -según afirma la oposición peronista- son las 33 bancas de Unión por la Patria. A su vez, las negociaciones con los dialoguistas parecieran ser más complejas que en Diputados. A la vista quedó cuando miembros de la UCR y del PRO criticaron conceptual y técnicamente el texto con media sanción.

“Vamos a firmar el Pacto de Mayo cuando estén aprobadas la Ley Bases y el paquete fiscal”, sentenció un estrecho colaborador del presidente Milei ante este medio. No antes. Especificó que ese límite es sólo para la votación en general, no en particular.

El Pacto de Mayo no incluirá más de 10 puntos, según afirman en la Rosada

Con esa condición, el gobierno avanzará con el Pacto de Mayo que incluye 10 puntos. No van a ser más de diez, como lo deslizaron fuera del micrófono algunos gobernadores. Así lo marcan en la Rosada donde se aceptarán sugerencias para esos puntos (circuló una intención de los radicales para uno destinado a la educación), pero su inclusión dependerá de las “buenas voluntades” para avanzar con las reformas por vía parlamentaria.

De esta manera, en el Poder Ejecutivo descartaron que el acto de firma con gobernadores de la oposición invitados vaya a ocurrir sin las leyes todavía aprobadas.

No sólo “no hay problema” si no es el 25 de mayo -cuando se conmemora la Revolución de 1810- la firma de los 10 puntos con gobernadores que “hayan demostrado buena voluntad”, según puntualizó la fuente, sino que hasta “podemos hacerlo en una fecha que no sea patria y convertirlo en una fecha patria”.

Tal cual lo expresó Milei, la misma fuente consultada para esta nota reveló que, a diferencia de la convocatoria que supo hacer el gobierno nacional en marzo, ahora “no estamos casados con ninguna fecha”.

Los problemas en el Senado se concentran en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por los beneficios que aseguran le da a inversores extranjeros en detrimento de empresas locales. Por ejemplo, las facilidades para importar insumos sin un proporcional exigido de compra en el país.

También en el blanqueo, Ganancias, Bienes Personales, reforma laboral, reforma administrativa del Estado, entre otros. El encargado de las tratativas con los gobernadores, Guillermo Francos, se refirió este martes a los cuestionamientos y afirmó también que podría aplazarse el Pacto.

En Casa Rosada admiten que “algunos temas están bien corregidos”. Las negociaciones continúan igualmente contra reloj para “alcanzar consensos en las modificaciones”, tal cual lo indicó otra fuente del gobierno ante este medio al comienzo de la semana.