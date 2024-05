Máximo Kirchner se refirió a los rumores sobre la interna del peronismo que lo enfrentan a él y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “¿Cuál es? Yo me pregunto, ¿dónde está?“, dijo en relación a la ‘discusión política’ que atraviesa el oficialismo provincial.

“Hay mucho sponsor atrás de las notas que se escriben también, intereses creados y todo ese tipo de cosas. Yo me manejo por hechos, entonces tiene que haber un hecho que diga ‘che, acá metieron la pata'”, dijo durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina. “Se han inventado historias, pero la realidad marca otro paso”, agregó en respuesta a la pregunta del conductor Pedro Rosemblat.

Luego, señaló que varios ministros del gabinete de Kicillof son dirigentes de La Cámpora: “Estamos conspirando de esa manera, trabajando. Ojalá conspiraran contra mí de esa manera, trabajando, estaríamos todos mucho mejor“, ironizó el diputado nacional.

En esta línea, Kirchner destacó la tarea del ministro de Salud, Nicolás Kreplak quien mañana viaja a Chubut junto a Kicillof para llevar ambulancias y firmar un convenio.

También destacó el rol de Florencia Saintout quien presentó junto al ministro de salud en el Teatro Argentino el documental que da cuenta del “enorme trabajo realizado en la Pandemia”.

En cuanto a la ministra de ambiente, Daniela Vilar, destacó la tarea que se realiza de manera articulada con otras organizaciones. “El ministerio de ambiente que peleamos para que exista también en la provincia donde aparte lo integran diferentes sectores, desde el Movimiento Evita, desde Juan (Grabois) con todo lo que es el MTE, Jackie Flores. Donde se generó un ámbito de trabajo en el que conviven diferentes procedencias políticas, experiencias y que sirven para que el gobernador pueda proponer a los habitantes de la provincia políticas necesarias, invitarlos a pensar la naturaleza, el ambiente y el desarrollo productivo desde otro lugar”.

“Está todo ahí. Hechos, no subjetividades. Lo subjetivo lo discutiremos en los espacios que haya que discutirlo, en caso de que haya que discutirlo. Hay que trabajar. Nosotros lo que hacemos es trabajar todo el día en todos los lugares“, concluyó al respecto.

Si bien reconoció que “siempre hay discusiones y debates”, las relativizó y dijo que su postura siempre fue la misma: “Si uno es un obstáculo me lo dicen y rápidamente mi lugar está a disposición”, amenazó.

Máximo Kirchner: “Yo al PJ no llegué por un dedo de Cristina”

Otro de los momentos destacados del líder de La Cámpora fue su mención a la presidencia del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que él ocupa. Al respecto, aseguró que no consiguió el cargo por pedido de Cristina Kirchner.

“Yo al PJ no llegué por un dedo de Cristina, llegué por un pedido de los intendentes y los compañeros y compañeras a cumplir la función. Y llega un momento que si tiene que terminarse porque alguien entiende que obtura o no sé qué cuestión bueno, no hay problema”, señaló.

“Hay algunos que están agarrados y no los podés sacar ni con orden del juez. Yo no tengo problemas. A mí viene y me dice la conducción o quien sea ‘che, la verdad que tu presencia genera conflictos’ chau, me fui. No es que me voy a mi casa, me iré a hacer otra cosa en otro lugar, pero no hay problema”, sentenció.

