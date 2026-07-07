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En otro partido para el infarto, Argentina revirtió un 0-2 ante Egipto, ganó 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían adelantado al conjunto africano, pero Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández modificaron el desarrollo del duelo en los minutos finales para sellar la clasificación a la próxima instancia.
Con la emoción a flor de piel por esta histórica remontada, el presidente Javier Milei publicó un contundente mensaje en su cuenta de X, donde reflejó la tensión que se vivió durante el enfrentamiento. En apenas 13 minutos, el elenco dirigido por Lionel Scaloni pasó de estar dos goles abajo a quedarse con el triunfo: “¡Vamos argentina carajo! Que manera de sufrir LRPMQLRMP…”, escribió.
A su vez, mediante Instagram, el mandatario compartió historias con imágenes de la bandera argentina y expresiones como “Vamos argentina” y “¡Esto es argentina!”, además de un meme que decía: “Confirmen: Todos están bien”. También destacó que Messi se convirtió en el primer futbolista en la historia de los Mundiales en marcar en seis encuentros consecutivos de la fase de eliminación.
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