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Al igual que en Qatar 2022, Enzo Fernández volvió a ser uno de los héroes de la Selección Argentina. En esta oportunidad, el volante convirtió el gol agónico para poner el 3 a 2 final en la victoria ante Egipto, que le dio la clasificación a los cuartos de final del Mundial a su equipo.

Luego del encuentro, el volante de la Albiceleste habló con la transmisión de DSports, en donde no solo celebró esta victoria, sino que también destacó a sus compañeros debido al esfuerzo que hicieron para dar vuelta el resultado en los últimos 13 minutos del juego.

Qué dijo Enzo Fernández tras la victoria de Argentina ante Egipto

“Fue terrible. Veía anhelando el gol hace tres años, después del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios de poder vivir estos momentos. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido y está junto en la adversidad. Le agradezco a todos los argentinos que alientan, dimos un pasito más”, arrancó el volante.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “A veces mis compañeros me ponen en estas situaciones. Tengo unos compañeros de una calidad terrible y en estas jugadas con espacios hay que aprovechar. Hoy se me dio en el último minuto”.

Y cerró, candidateando al equipo al bicampeonato: “Al final pasaron 4 años de Qatar y vinimos a representar a nuestro país y querer ganar nuevamente. El fútbol se olvida de lo que pasó y vamos en búsqueda de eso”.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026

El equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22.00 horas de Argentina. Allí se enfrentará al ganador de la llave entre Colombia y Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en donde jugó su debut frente a Argelia.

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