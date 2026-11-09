El primer discurso del papa León XIV en la Argentina dejó una serie de definiciones vinculadas con la situación económica, el mundo del trabajo, la educación, la democracia y la convivencia política. El mensaje, pronunciado ante la presencia del presidente Javier Milei y la mayoría de los gobernadores del país, fue analizado por el analista político Diego Gutiérrez, quien consideró que el pontífice puso el foco en distintos aspectos de la realidad nacional.

Entrevistado por Radio LU12 AM680, Gutiérrez sostuvo que, si bien el discurso no tuvo un carácter partidario ni buscó confrontar directamente con el Gobierno nacional, abordó cuestiones que mantienen una estrecha relación con el escenario argentino actual.

“Fue un discurso muy centrado en las cosas que están sucediendo en la Argentina“, señaló. Además, explicó que, a diferencia de otras intervenciones del pontífice en la región, el mensaje pronunciado en el país tuvo una extensión y profundidad particulares, con referencias a la historia nacional y al vínculo entre la Iglesia y la sociedad.

La economía, el trabajo y la situación social fueron algunos de los principales ejes del mensaje. Para Gutiérrez, las definiciones del Papa se inscriben en la doctrina social de la Iglesia y representan una continuidad de la línea pastoral impulsada durante el papado de Francisco.

El analista consideró que algunas de las expresiones podrían haber generado cierta incomodidad en el presidente Javier Milei. En la foto, el Sumo Pontífice y el Presidente de la Nación.

En ese sentido, consideró que algunas de las expresiones podrían haber generado cierta incomodidad en el presidente Javier Milei, debido a las diferencias entre los principios de la doctrina social de la Iglesia y las políticas económicas que lleva adelante la administración nacional.

Sin embargo, el analista estimó que el Gobierno no modificará su rumbo a partir de las definiciones del pontífice. También mencionó el contexto de desgaste en la imagen oficial y las dificultades que atraviesa la gestión nacional.

Educación y universidades

Otro de los aspectos destacados por Gutiérrez fue la referencia del Papa a la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación científica.

El analista vinculó esas definiciones con el debate sobre el financiamiento de la ciencia y la tecnología en la Argentina, además de la situación presupuestaria que atraviesan las instituciones educativas.

Gutiérrez también hizo hincapié en las referencias del Papa a la corrupción y, especialmente, a la necesidad de fortalecer la convivencia democrática.

Según explicó, León XIV relacionó la formación académica con las posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones y la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes puedan construir su futuro en el país.

En ese marco, destacó especialmente el planteo del pontífice de ofrecerles herramientas para que puedan descubrir sus talentos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de la sociedad, sin verse obligados a emigrar para encontrar oportunidades.

Corrupción y convivencia democrática

Gutiérrez también hizo hincapié en las referencias del Papa a la corrupción y, especialmente, a la necesidad de fortalecer la convivencia democrática.

Uno de los conceptos que consideró más relevantes fue el llamado a reconocer los límites en el ejercicio del poder, promover el diálogo como herramienta para alcanzar consensos y dejar de considerar al adversario político como un enemigo.

“Reconocer al adversario político como un compatriota más, no como un enemigo“, resumió el analista al referirse a uno de los pasajes del discurso.

Para Gutiérrez, esa definición adquiere particular importancia en un escenario argentino atravesado por la polarización y las diferencias entre las distintas fuerzas políticas.

En esa línea, comparó la recepción del Papa en Argentina con lo ocurrido en Uruguay, donde durante la visita estuvieron presentes expresidentes de distintos espacios políticos. Consideró que una convocatoria de esas características habría permitido mostrar una mayor unidad institucional, más allá de las diferencias partidarias.

El legado de Francisco

Durante la entrevista, el analista también se refirió al reconocimiento que León XIV realizó a la figura de Francisco, el primer Papa argentino, quien durante su pontificado nunca visitó el país.

El Papa Francisco durante el lavatorio de pies en la cárcel de Rebibbia. El analista destacó el legado dejado por Francisco. ( Crédito: Vatican Media, captura de video).

Gutiérrez destacó que Francisco impulsó una Iglesia con mayor cercanía hacia la sociedad y consideró que su ausencia en la Argentina estuvo atravesada, en parte, por las diferencias políticas internas.

En su interpretación, el entonces pontífice pudo haber considerado que una visita al país corría el riesgo de convertirse en un escenario de disputas entre los distintos sectores políticos, en lugar de contribuir a la unidad.

Por eso, sostuvo que la llegada de León XIV representa, en cierta medida, la posibilidad de saldar esa deuda simbólica con la Argentina.

Mensaje a América del Sur

Otro de los puntos que destacó Gutiérrez fue la dimensión regional del discurso. Según explicó, el Papa dedicó varios párrafos a la integración sudamericana y al papel que puede desempeñar la Argentina en la construcción de espacios de encuentro y cooperación entre los países.

En particular, mencionó las referencias al crimen organizado, las redes de trata de personas y el tráfico de armas y drogas, problemáticas que, según el planteo del pontífice, requieren respuestas coordinadas entre las naciones de la región.

Para el analista, la Argentina tiene un lugar importante en ese proceso y puede contribuir al fortalecimiento de mecanismos de colaboración regional.

El arribo del Papa León a la Argentina, luego de 39 años sin la visita de un sumo pontífice al país.

Al ampliar su mirada sobre el escenario sudamericano, Gutiérrez señaló que varios gobiernos identificados políticamente con Donald Trump atraviesan dificultades internas. Mencionó los casos de Argentina, Chile, Paraguay y Perú, con diferentes situaciones económicas, políticas y sociales.

En ese contexto, consideró que el debilitamiento político de Trump podría reducir su capacidad de respaldo a esos gobiernos, particularmente ante eventuales necesidades de asistencia financiera o articulación institucional con Estados Unidos.

La Iglesia y el futuro del país

Finalmente, Gutiérrez interpretó que el mensaje de León XIV excedió el plano estrictamente religioso y buscó instalar una serie de orientaciones sobre el rumbo que debería seguir la Argentina.

“Sin ser partidario, el discurso de León es muy político“, afirmó. En esa definición incluyó las referencias a una economía al servicio de las personas, el derecho a un trabajo que permita llegar a fin de mes, la educación, la democracia y la convivencia social.

También destacó que la Iglesia busca transmitir un mensaje de esperanza y paz en un contexto económico y social complejo, con una convocatoria a recuperar los vínculos comunitarios.

Para Gutiérrez, el discurso del pontífice funciona como una guía espiritual y también como una orientación sobre los valores que la Iglesia considera necesarios para el país. La decisión de tomar esas definiciones y llevarlas a la práctica, concluyó, dependerá de la sociedad y de quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones.