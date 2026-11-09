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La jornada histórica vivida en la Ciudad de Buenos Aires tuvo uno de sus puntos más altos con la histórica misa multitudinaria que logró convocar a más de 2 millones de personas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Tras esa masiva demostración de fe, el papa León XIV dio paso a un momento clave dentro de su agenda oficial al trasladar su mensaje de justicia social y dignidad de manera directa al ámbito laboral del país.

El Grupo La Opinión Austral lleva adelante una copbertura especial en la histórica visita de el papa León XIV con las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose.

El escenario elegido para este intercambio fue la sala Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. El Pontífice fue recibido por un auditorio colmado por empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores de diversas ramas y referentes de movimientos sociales, quienes colmaron las instalaciones más de una hora antes de su llegada. En el lugar se vivió un clima de marcada unidad y entusiasmo institucional.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida.

Apertura episcopal

La apertura del acto estuvo a cargo del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida. En sus palabras de bienvenida, agradeció la presencia de las distintas representaciones del arco social y económico del país: “Estamos reunidos referentes del mundo del trabajo: obreros, empresarios, sindicalistas, cooperativistas, movimientos sociales, del ámbito académico y de la Pastoral Social”.

Durante su intervención, monseñor Braida hizo mención explícita al magisterio del Santo Padre y al impacto directo de su doctrina en las familias y en las comunidades productivas. “Queremos agradecerle por la relevancia que le ha dado al trabajo en su carta encíclica Magnifica Humanitas. Sabemos de la importancia del trabajo no solo por su productividad o eficiencia, sino por el crecimiento integral de la persona humana, su familia y para el desarrollo de toda la sociedad”.

Asimismo, el titular de Pastoral Social describió la situación crítica de las economías regionales y el impacto del desocupamiento en el territorio nacional, remarcando que “Argentina salió adelante tras muchas crisis gracias al trabajo de sus habitantes, sin embargo el alto índice de desempleo y la precariedad laboral de muchas regiones del país es una realidad que nos preocupa. No obstante, confiamos en la gran capacidad de nuestro pueblo para reponerse, organizarse y trabajar para el desarrollo de nuestra patria con pan, paz y trabajo para todos”.

Mensaje a los sectores productivos

El papa León XIV abordó la compleja realidad laboral que afecta a la humanidad en diferentes partes del planeta, advirtiendo sobre las mutaciones del mercado financiero, la automatización y el deterioro social en el mundo globalizado.

En el desarrollo de sus conceptos principales, vinculó la actividad laboral cotidiana con la doctrina social del Vaticano y la enseñanza de sus predecesores, “el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor. Juan Pablo II nos recordaba que el hombre creado a imagen de Dios, mediante su trabajo, participa en la obra de Dios y continúa desarrollándola y la completa avanzando en los descubrimientos de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado”.

Frente a la conflictividad socioeconómica y las transformaciones tecnológicas, el Santo Padre remarcó la función comunitaria y pacificadora de las tareas productivas: “El trabajo no es un instrumento de conflicto, sino que ayuda a construir la realidad social mediante el aporte de todos y respetando el orden de la creación. Esta convicción sigue siendo actual por mucho que cambien las circunstancias que nos rodean”.

“Hoy el trabajo en su fundamento antropológico y en la dimensión global, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino que también a los retos de la crisis ecológica”, señaló más adelante y advirtió sobre la reducción del ser humano a un mero engranaje de rendimiento productivo y la urgente necesidad de recuperar la perspectiva ecológica trazada por la Santa Sede.

“El trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral y a los trabajadores solo se los valora por su eficiencia, una realidad que adquiere una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva a la ecología integral formulada por el papa Francisco, según la cual el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación en la que el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto del ritmo de la naturaleza y los límites de los ecosistemas”.

El papa saluda a una integrante de una cominidad originaria de Salta.

Hizo una dvertencia directa sobre la concentración de riquezas, la desigualdad social y el traslado del costo económico a los sectores indefensos: “Una indicación válida en este momento de profundos cambios de la estructura del trabajo en la que parece prevalecer la razón de unos pocos, olvidando que no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quiénes vendrán después de nosotros”.

Doctrina social

El papa León XIV situó a la dignidad de la persona humana como el pilar irrenunciable de la Doctrina Social de la Iglesia, sosteniendo que “el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” y que, en consecuencia, la “economía debe subordinarse a la persona y no la persona a la economía“.

Al retomar los postulados formulados por León XIII para equilibrar las exigencias financieras con la realidad de las familias trabajadoras, el Santo Padre subrayó el impacto destructivo del desempleo, advirtiendo que privar a alguien de su ocupación “no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Entrelazó la dignidad con el bien común valiéndose de pasajes centrales de la encíclica Fratelli tutti. Tras recordar que en una comunidad desarrollada la labor productiva representa “un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones” y sentirse corresponsable del perfeccionamiento del mundo, el Pontífice instó a superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativo, promoviendo un modelo donde la expansión económica se traduzca de forma efectiva en un “verdadero desarrollo humano integral”.

Hipoteca social

Al profundizar en la dimensión ética de la producción, el mensaje del Papa abordó el destino universal de los bienes y la hipoteca social que gravita sobre la propiedad privada. Si bien la Iglesia reconoce este derecho, la alocución remarcó que “este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad“, lo que exige asumir el mandato de cultivar y cuidar la tierra no como dueños absolutos, sino como custodios responsables comprometidos con la equidad y con las futuras generaciones.

Frente al avance de la “cultura del descarte” en los mercados globales, León XIV ubicó a la solidaridad como una fuerza constructora que “no es un sentimiento superficial de compasión, sino la responsabilidad de cada uno y de cada institución para el bien de todos“. Su aplicación busca redefinir las reglas del mercado y la arquitectura laboral para que los constantes saltos tecnológicos se orienten al beneficio colectivo “sin dejar a nadie atrás”.

Economía popular

El reconocimiento al esfuerzo de la sociedad argentina en campos como la ciencia, la astronomía, la medicina, las tareas rurales y la labor doméstica no remunerada sirvió de sustento para ratificar el principio de subsidiariedad. La alocución estableció que ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas locales, sino que las autoridades públicas tienen el deber de “favorecer la actuación de los cuerpos intermedios”, manteniendo el poder regulador en función del bien común.

En ese marco, la economía popular ocupó un lugar preponderante al identificar a cartoneros, campesinos y artesanos como “expresiones vivas de esta subsidiariedad activa” que no aguardan la asistencia estatal de forma pasiva, sino que se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. El Santo Padre respaldó la agenda de inclusión social de estos sectores canalizada en las tres “T” (tierra, techo y trabajo) y llamó a edificar una “auténtica amistad social” en los términos de Fratelli tutti, capaz de superar la polarización dialéctica mediante una arquitectura de paz fundada en la justicia y el diálogo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 9 de noviembre de 2026.

Rol empresarial

Al dirigirse de forma directa al sector privado, la máxima autoridad de la Iglesia católica tomó como referencia al venerable Enrique Shaw, destacando que el futuro beato entendió que la industria “no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulação de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”. Si bien el Pontífice puso en valor el esfuerzo y el riesgo que asumen los empleadores al comprometer su propio patrimonio en escenarios inciertos, lanzó una severa advertencia contra el riesgo de la avaricia, a la que definió como “una enfermedad del corazón”.

La alocución advirtió de manera determinante sobre los peligros de la rentabilidad desmedida, señalando que “cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”. Por este motivo, convocó a los creadores de empleo a subvertir la lógica tecnocrática mediante una “inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral”.

Misión sindical

El desglose sobre las transformaciones del mapa laboral incluyó un apartado especial para las organizaciones sindicales, reconocidas en el discurso por su papel histórico, dado que sus iniciativas “han contribuido de manera decisiva a mejorar la legislación laboral, a proteger a los más vulnerables y a promover condiciones más humanas”, consolidándose como instituciones indispensables cuando defienden a quienes no tienen voz y resisten la mercantilización de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, León XIV condicionó la preservación de esa autoridad moral a una apertura constante hacia los sectores postergados, señalando que el sindicalismo “debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal” para responder a los cambios estructurales del mundo del trabajo.

Inteligencia artificial

En el tramo final de su presentación en la UCA, el Pontífice alertó sobre los desafíos que plantean la automatización desregulada y la inteligencia artificial sobre la estabilidad del empleo, enfatizando que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.

Ante el riesgo de destrucción masiva de puestos de trabajo, remarcó que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”. Por ello, instó a las autoridades públicas a promover políticas estables de pleno empleo que operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades.