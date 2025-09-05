Green Day regresó a la Argentina por quinta vez, donde se presentaron en el Estadio de Huracán; este trío fue parte de un quiebre importante del punk: además de tratarse de los “renovadores” y quienes se alejaron de lo musicalmente rudimentario, impusieron nuevos modos y looks.

Durante el recital en Buenos Aires, el vocalista, Billie Joe Armstrong, le dejó un irónico mensaje a Lionel Messi; si bien el comentario fue una referencia a una situación hipotética del jugador, el cantante también ha mostrado, en el pasado, su orgullo por el futbolista; incluso, compartiendo publicaciones en sus redes, una de las cuales se titula “Green Day también se rinde a los pies de Lio Messi”.

El cantante hizo referencia a los problemas que el jugador había tenido en Florida con el Inter Miami. “¡Messi, tienes que salir de Florida ya!”, dijo Armstrong, antes de que se supiera que el jugador estaba en Buenos Aires con la Selección.

La frase se viralizó en redes sociales y, Billie, compartió con su audiencia que los fans argentinos han sido una fuente de inspiración.

En otra publicación, el vocalista de Green Day mostró su orgullo por Messi, compartiendo un reel en el que se ve jugando y, el pie de foto, decía: “Yo pensé que había visto todo, pero de música ligera en inglés 100/10”.

