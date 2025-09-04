Durante los últimos días, los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto estallaron; aunque la artista habló y trató de restarle importancia, el hijo de Carmen Barbieri rompió el silencio y despejó todo tipo de dudas.

El mediático estuvo de invitado a un programa de canal de streaming de “Blender” y no dudó en hablar de tema; de hecho, llenó de elogios a la actriz por el papel que interpretó en la obra “La Sirenita”, que se presentó en el Gran Rex y fue todo un éxito.

“Es una actriz de la conch… de la lora. No tiene idea ella del potencial que tiene; está dando sus primeros pasos arriba del escenario y ya en una obra de Disney, con la dirección de Del Mastro…”, comenzó diciendo.

“Cuando uno empieza por el teatro, primero hace una obra chiquita, va probando con amigos… Ella, no. Es lo que le pasa a la gente que está destinada al éxito”, aseguró.

Al darse cuenta la cantidad de cosas que había dicho, disparó: “¡Uy! ¡Estoy re enamorado!”. “No, no. Ella sabe que la adoro”, añadió, después.

Además, contó que los primeros acercamientos que tuvieron fue cuando ella iba grabar el videoclip de una canción y necesitaba un hombre que tuviera los brazos tatuados.

“Es una mina que va para adelante, que va al frente y me gustó… Algo me pasó en el videoclip”, admitió.

“Ella viene, y, me dice: ‘En un momento voy a bailarte; tal vez, me acerco un poco’, a lo que le dije: ‘Sé libre’; dijeron “acción” y se despertó una cosa… me empezó a hablar, tenía un rico perfume… Dije, ¿a dónde va esto? Porque en un momento empecé a entrar en calor”, relató.

Ante esto, el conductor del ciclo preguntó si se sentía enamorado de Evelyn, a lo que Fede, respondió: “Me pasan cosas muy lindas con ella; me siento muy atraído y tengo una atracción extrema; me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal y ella no tiene ni idea del talento con ella”.

“Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar… Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire”, indicó.

Aunque, aclaró: “La pasamos bien, pero hay una cosa, también, de que hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche; ella tampoco me pregunta a mí y, esto, no quiere decir que ahora estamos de novios, con relación abierta tampoco”.

“Le preguntaron ‘¿cómo te conquistó?’ y, tal vez, ella me conquistó a mí; a mí me preguntan ‘¿estás de novio?’, Y… Estoy en un vínculo”, sostuvo.

