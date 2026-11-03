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El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en los tribunales; Luego de que el futbolista exigiera el cumplimiento de una medida cautelar para prohibir que se exhiban los rostros de sus hijas en plataformas digitales, la empresaria respondió con una contundente arremetida legal que complica, seriamente, la situación de su expareja.

La periodista, Naiara Vecchio, reveló que, el deportista, adeuda la cuota alimentaria de las menores desde el mes de abril, motivo por el cual la mediática solicitó, nuevamente, la restricción para que el delantero no pueda abandonar el territorio nacional.

La información fue confirmada por la propia cronista, quien detalló el pedido de la mediática en una contundente publicación. “Mauro Icardi debe alimentos desde abril y, Wanda Nara, vuelve a pedir la prohibición de salida del país”, indicó la comunicadora.

El reclamo económico se centra en el reiterado incumplimiento del pago de los alimentos provisorios fijados para el mantenimiento de las nenas, una obligación que, Icardi, había saldado en una instancia anterior, pero que dejó de abonar de forma regular con el correr de los meses.

Esta complicada encrucijada legal cuenta con un antecedente directo en la vida del deportista; tiempo atrás, previo a realizar un viaje junto a la China Suárez, el jugador se vio obligado a solicitar una autorización especial ante la Justicia para poder cruzar las fronteras, un permiso que, finalmente, terminó otorgándole el juez interviniente en la causa.

Sin embargo, la definición del monto presenta un fuerte contrapunto económico; la cuota provisoria inicial se había estipulado tomando como referencia el abultado contrato que el delantero percibía durante su etapa en el club Galatasaray; tras quedar sin equipo en la actualidad, el deportista no cuenta con un sueldo mensual fijo, una realidad que dificulta el cálculo financiero pero no lo exime de sus responsabilidades paternales.

A pesar de que la expareja lleva cerca de dos años de separación de hecho, la conductora y el deportista jamás lograron acordar una cifra definitiva para la manutención de sus hijas; ante la falta de un entendimiento entre las partes, sigue rigiendo el régimen de alimentos provisorios que, hoy, vuelve a desencadenar una fuerte batalla en el ámbito judicial.

A esta tirante disputa por dinero se le añade otro frente extremadamente complejo: el pedido de restitución internacional de las menores hacia Turquía; dicha solicitud responde al país donde residía el deportista en su época en el club turco, a pesar de que, desde mayo de 2026, ya no habita en dicho destino, agregando mayor incertidumbre al convulsionado divorcio.

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