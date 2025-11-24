El nuevo ciclo de “MasterChef Celebrity” llegó a la pantalla de Telefe y, a pesar de que hay momentos de diversión, la tensión entre el jurado y los participantes siempre está presente en cada emisión; en esta ocasión, Sofía Martinez y Damián Betular protagonizaron un picante cruce que hizo estallar las redes.

Aunque pueda parecer muy dócil, la paciencia de la periodista deportiva tiene un límite y, por ello, terminó teniendo un fuerte cruce con Betular. “No, no, calmate un poco, apretale los bordes”, le decía el pastelero a Miguel Ángel Rodríguez, quien lucía visiblemente superado por la prueba de cocina.

En este marco, Sofi interrumpió la escena para preguntar: “¿Está bien este plato?”. Ante esto, Betular reaccionó enérgico, y, con su habitual sentido del humor: “¡Estamos con problemas peores que un plato, por favor!”, lo que fue secundado por Rodríguez, quien señaló que la periodista quería “ayuda, receta, todo”.

“No está teniendo una buena noche ,Miguel”, indicó Martínez; luego, Betular, lanzó: “Después te haces la buena… ¡cómo me molestan las falsas buenas!”. Prendida al momento, Martínez, respondió: “¿Por qué no se van bien a lavar el ort…?”, lo que fue celebrado por el jurado, quien apreció que la comunicadora haya sido genuina.

Por supuesto, el momento -cargado de tensión- en realidad era parte del humor que se maneja en las cocinas de MasterChef Celebrity.

