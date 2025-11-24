Jimmy Cliff, uno de los nombres esenciales en la historia del reggae y responsable de llevar el género desde Jamaica hacia los escenarios del mundo, murió a los 81 años. La noticia fue confirmada mediante un mensaje de su esposa, Latifa Chambers, publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista, donde detalló que el músico sufrió “una convulsión seguida de una neumonía”.

Durante más de cuatro décadas de carrera, Cliff transformó el sonido de la isla caribeña y lo fusionó con folk, soul, ska y rock, con letras de fuerte compromiso social que denunciaban la pobreza, las injusticias y los conflictos armados. Su voz, su versatilidad musical y su papel en el cine lo convirtieron en un embajador cultural de Jamaica.

Un artista decisivo para el reggae internacional

Nacido como James Chambers el 30 de julio de 1944 en Somerton, cerca de Montego Bay, Cliff creció en un entorno modesto marcado por dificultades familiares. Desde niño encontró en el canto un impulso vital: integró el coro de la iglesia, cantó en la calle y participó en concursos de talentos hasta que, a los 13 años, se trasladó solo a Kingston con la convicción de dedicarse a la música.

En la capital jamaiquina vivió en Trench Town, barrio que luego se volvería histórico para la cultura reggae. Allí forjó su identidad artística y llamó la atención del productor Leslie Kong, quien se convirtió en su primer gran aliado musical. Juntos lograron sus primeros éxitos: Hurricane Hattie, King of Kings, Miss Jamaica y Dearest Beverley, la canción que consiguió que Kong apostara por él.

Además, fue el propio Cliff quien presentó a Bob Marley ante Kong, un gesto que ayudó a dar los primeros pasos del artista más influyente del reggae.

El salto global: de Jamaica al mundo

A mediados de los años 60 fue elegido para representar a Jamaica en la Feria Mundial de Nueva York, lo que marcó la antesala de su proyección internacional. Poco después firmó con Island Records y se instaló en Londres, donde grabó discos que lo posicionaron en Europa y Estados Unidos.

Su primer gran éxito global fue “Wonderful World, Beautiful People” (1969), seguido por la canción de protesta “Vietnam”, elogiada por Bob Dylan como una de las mejores del género. También brilló con su versión de “Wild World” de Cat Stevens y con temas que se convertirían en clásicos universales:

“Many Rivers to Cross” ,

, “You Can Get It If You Really Want” ,

, “Reggae Night” ,

, “Sitting in Limbo” ,

, y su icónica versión de “I Can See Clearly Now”, incluida en la película Cool Runnings y líder en rankings de varios países.

El impacto de The Harder They Come: cuando Cliff llevó Jamaica al cine

En 1972, Cliff protagonizó la película “The Harder They Come”, en la que encarnó a Ivanhoe Martin, un joven músico que termina convertido en forajido por la corrupción y el abuso policial. La historia, inspirada en un gánster real de la Jamaica de los años 40, marcó un antes y un después en la representación de la cultura islandesa en el cine.

Aunque su estreno inicial en Estados Unidos fue discreto, el filme se volvió de culto entre estudiantes, comunidades marginales y cinéfilos. Su banda sonora, integrada por canciones de Cliff, Desmond Dekker, Toots & The Maytals y otros referentes, se considera un hito que introdujo el reggae en el mercado global.

Cliff contó años después que se identificó profundamente con la trama: “Cuando llegué a Kingston, vivía en zonas infestadas de gánsteres. Lo único que me impidió unirme a esas bandas es que no quería que mi familia se enterara”.

Un embajador cultural de Jamaica

A lo largo de su carrera, Cliff colaboró con figuras como Sting, Annie Lennox, Bruce Springsteen, The Clash, Kool & the Gang y Tim Armstrong, de Rancid. Su álbum Rebirth (2012), producido junto a Armstrong, ganó un premio Grammy, uno de los dos que obtuvo en siete nominaciones.

En 2010 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, reconocimiento reservado para artistas cuya influencia es global y trascendió géneros y generaciones.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, lo homenajeó con un mensaje en el que lo definió como “un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”. Y agregó: “Su legado vive en cada rincón de nuestra isla”.

Una vida de búsqueda espiritual y compromiso social

Cliff experimentó con distintas corrientes religiosas: fue parte del movimiento rasta durante un período breve, se convirtió al islam en los años 70 y más tarde se definió como alguien con “una visión universal de la vida”.

Lejos de los dogmatismos, su obra siempre conservó un mensaje de unidad, esperanza y crítica social, manteniéndose vigente en distintas épocas y entre audiencias de todo el mundo.

Su último álbum, Refugees (2022), abordó la crisis humanitaria global y denunció el racismo sistémico. Hasta sus últimos años mantuvo una intensa actividad artística, combinando giras, colaboraciones y compromisos solidarios.

Discografía, premios y herencia musical

Con más de 30 discos de estudio, Cliff construyó una obra diversa que abarcó ska, reggae, soul, rock, calipso y sonidos electrónicos. Entre sus trabajos más destacados figuran:

Hard Road to Travel (1967),

Jimmy Cliff in Brazil (1968),

Unlimited (1973),

Give Thanx (1978),

Cliff Hanger (1985, Grammy),

Black Magic (2004),

Rebirth (2012, Grammy),

Refugees (2022).

Su música fue versionada por artistas de todos los géneros y su influencia marcó a generaciones de músicos caribeños, africanos, latinoamericanos y europeos.

El adiós a una voz eterna

Jimmy Cliff murió rodeado de su familia. Su esposa y sus hijos, Lilty y Aken, agradecieron a los fans “por el amor de toda una vida”, y anticiparon que pronto se brindará información sobre las ceremonias de despedida.

Su partida marca el cierre de una era, pero también reafirma un legado que atravesó idiomas, fronteras y géneros musicales. Cliff no solo ayudó a moldear el reggae tal como hoy lo conocemos: le dio al mundo una banda sonora de resistencia, esperanza y belleza.

Su obra, como escribió el propio primer ministro jamaiquino, “seguirá sonando en los corazones del pueblo”.