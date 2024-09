El presidente de Aerolíneas Argentinas respaldó la privatización de la empresa: “No es competitiva” Fabián Lombardo cuestionó a los sindicatos al afirmar que "no entendieron que la compañía tiene una situación económica en la cual no puede dar más de lo que no tiene".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, defendió este viernes la posibilidad de privatizar la empresa, argumentando que “en las condiciones actuales, no puede competir con el resto de las compañías en América y Europa”. Asimismo, dijo que los sindicatos “no entendieron, lamentablemente, que la compañía tiene una situación económica en la cual no puede dar más de lo que no tiene”.

Fue en declaraciones radiales que el titular de la línea de bandera sostuvo que la decisión del Gobierno de emitir un decreto declarando a la compañía sujeta a privatización, se dio porque “estuvieron las reuniones en el Congreso, pero el tema no fue aprobado. Ahora, lo que el Gobierno hace es dictar un decreto que la declara sujeta a privatización, de manera tal que ahora el Congreso va a tener que analizar lo que va a suceder”.

Afirmó que “ahora van a tener que escuchar, van a tener que decidir sobre el futuro de la compañía y, en base a eso, se dictará una ley. A partir de ahí, sí se podrá ir directamente a la privatización de Aerolíneas”.

A propósito de las razones por las cuales se pretende llevar a cabo esta medida, remarcó que “dentro de la plataforma del presidente Javier Milei, en todo momento se habló de que las compañías del Estado tenían que ser privadas, por lo que cuando comenzamos a trabajar, lo hicimos sobre la reducción del pasivo”.

“Si hacemos un comparativo de lo que fue de enero a agosto del año pasado, habíamos perdido 280 millones de dólares, y este año perdimos 80, o sea, una mejora prácticamente del 73%, pero esto no es suficiente”, amplió.

“No estamos a la altura del resto de las compañías”

Señaló que “lo que hay que hablar con los sindicatos y lo que tienen que entender es que es una empresa que compite en el mercado mundial con las mejores compañías en América y en Europa. Nosotros tenemos que estar a la altura de esas compañías aéreas y los niveles de productividad que nosotros tenemos hoy no están a la altura del resto de las compañías”.

En ese tenor, consideró: “Es importante que cuando analizamos lo que tenemos que mejorar para que nuestra gente tenga más dinero, tiene que ver con la productividad. Y eso es lo que, en principio, el sindicato no ha querido discutir. O sea, esto se soluciona por la productividad, y la productividad de la compañía hoy no está en los niveles que está la industria”.

Aseveró que “en general compañías aéreas 100 por ciento del Estado quedan muy pocas. Hay muchas con participación público privada, pero en general las compañías que hoy compiten con Aerolíneas Argentinas en Sudamérica, América, son privadas, el mercado ha cambiado, hoy lo que existe es una competencia feroz y las aerolíneas que compiten en estos mercados tienen que adaptarse a estos cambios”.

“Hoy se fueron 1500 personas, así y todo todavía estamos en situación por encima de la industria, estamos con 120, 125 personas por avión, la media es 105, con lo cual podríamos decir que el problema de la compañía en términos de ingresos y ocupación estamos bien, cuando analizamos costos estamos muy por arriba de la industria y esto nos hace poco competitivos”, agregó.

Lombardo subrayó que “esto tiene que ver con cuestiones de personal y convenios colectivos que hacen que la situación se vea poco competitiva con el resto de las compañías. En eso hay que trabajar. Si la compañía no resuelve determinadas cuestiones relativas a estos puntos los oferentes no van a existir”.

Expresó su malestar al afirmar que “la discusión paritaria está trabada de tal forma que no nos ayuda a que la compañía pueda seguir creciendo. Definitivamente nos encontramos en esta discusión porque los sindicatos no entendieron, lamentablemente, que la compañía tiene una situación económica en la cual no puede dar más de lo que no tiene”.

Aclaró que “en este contexto de país no podíamos llegar a lo que ellos querían. La compañía no está en condiciones de subsistir por sus propios medios y porque las pérdidas no van a poder ser mejoradas a corto plazo. El objetivo del gobierno es que el contribuyente no ponga más plata en Aerolíneas Argentinas”.

En este contexto, advirtió: “Por supuesto que entiendo el planteo de los sindicatos en que necesitan, o que están atrasados. También hay que decirlo: ellos hablaban de un 70-75%, pero 40% de ese 75% fue devengado de alguna forma en los meses de noviembre y diciembre, que no tenía nada que ver con nuestra dirección o con la presidencia mía”.

Leé más notas de La Opinión Austral