El primer ganador de Gran Hermano, contó su experiencia dentro de la casa: "Fue durísimo, la sufrí"

Marcelo Corazza fue el primer ganador del reality de Gran Hermano, pero contó su experiencia dentro de la casa y las estrategias que utilizó para ganar. "El primer año odiaba que me reconocieran en la calle" explicó a partir de la fama que le generó el programa.

Gran Hermano, 2001

Gran Hermano vuelve a la pantalla luego de más de 10 años y ya abrió su casting, el cual cuenta con cientos de concursantes que comentan sus historias y sus intenciones de entrar a la casa.

Corazza además sostuvo que no esperaba que la casa le generara tanta fama y sentenció: "Yo no buscaba la fama, necesitaba el premio nada más, y fue durísimo, la sufrí. Yo era profesor de Educación Física y me rechazaban en todas las escuelas porque no querían un profesor tan expuesto, hoy sería re cool, pero en ese momento era distinto”, reconoció en una entrevista radial.