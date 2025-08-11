Este domingo, terminaron “las batallas” en La Voz Argentina 2025 (Telefe); de esta forma, comienza la tercera etapa del reality: los knockouts; en total, quedan 73 participantes en el certamen de canto que buscarán ser el gran vencedor; cada equipo tiene 18 artistas, a excepción del “Team Lali”, que tiene 19.

En esta tercera etapa, la cual comienza el lunes 11 de agosto a las 21.45 hs, dos participantes se vuelven a enfrentar en el escenario; allí, cada uno interpreta una canción a elección; luego, el coach deberá elegir quién continúa en la competencia; al igual que en las batallas, cada equipo podrá “robar” hasta dos artistas.

En “los knockouts”, cada jurado estará acompañado de un co-coach, que, por primera vez en la historia de la competencia, estarán en el escenario.

Los artistas que se suman a “Los Knockouts” de La Voz Argentina:

Cazzu , quien trabajará junto a Luck Ra .

, quien trabajará junto a . Emmanuel Horvilleur , acompañando a Miranda! .

, acompañando a . Zoe Gotusso , en el equipo de Lali Espósito .

, en el equipo de . El Chaqueño Palavecino, junto a Soledad Pastorutti.

La Voz Argentina: los integrantes del Team Soledad

Soledad Pastorutti va en busca de su cuarto título en “La Voz Argentina 2025”; la santafesina tiene, en su equipo, a un artista neuquino y una cantante rionegrina; estará acompañada por el Chaqueño Palavecino en los knockouts.

Los 18 integrantes del Team Soledad:

Rogelio Posat

Mía Frankel

Gustavo Rosales

Luis González

Iván Borda (robado del Team Lali)

Mauricio Tarantola y Agustín Carletti

Violeta Lemo

Ezequiel Montagnino

Joaquín Martínez (Zapala)

Leandro Romano

Celeste López (Catriel)

Milagros Amud

Enrique y Tomás Olmos

Iván Horrocks

Milena Salamanca

Agustín Isasmendi

Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra)

Rocío González

La Voz Argentina: los integrantes del Team Lali

Lali Espósito quiere ganar, por primera, vez el reality; en sus filas, cuenta con Oscar Burgos, el policía retirado de Junín de los Andes, que fue «robado» del “Team Soledad” en las batallas; en los knockouts, estará junto a Zoe Gotusso.

Cabe destacar que la artista tiene un participante más en su equipo, ya que hizo tres “robos” en las batallas; en consecuencia, deberá eliminar a un artista más en los knockouts.

Los 19 integrantes del Team Lali:

Jaime Muñoz

Óscar Burgos (Junín de los Andes) (robado del Team Soledad)

Lola Kajt

Alan Lez

Iara Lombardi

Aimel Salí

María Bernad

Giuliana Piccioni

Valentina Otero (robada del Team Miranda!)

Gabriel Franchelli

Laila Speciale

Rafael Morcillo

Santiago Maluéndez (robado del Team Miranda!)

Valentino Rossi

Lucas Rivanedeira

Juana Falcao

Jerónimo Romero

Lucio Casella

Ambrosio Cantú

La Voz Argentina: los integrantes del Team Luck Ra

Por primera vez, Luck Ra participa en la competencia, pero tratará de dar la gran sorpresa y ganar “La Voz Argentina 2025″; la co-coach que lo acompañará será Cazzu.

Los 18 integrantes del Team Luck Ra:

Lucía Lencina

Mateo Pintor

Camila Rizo

Pablo Galve

Leonel Alegre (robado del Team Miranda!)

Lucas Barros

Thomas Dantas

Federico Mestre

Poppo Rigoli

Nathalie Cajigal

Avril Areste

Melanie Rosales

Jaqueline Medina

Nicolás Behringer

Emma Roach

Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali)

León Belmonte

Nicolás Armayor.

La Voz Argentina: los integrantes del Team Miranda!

El dúo “Miranda!” tratará de ganar la competencia en su segunda participación; con grandes artistas y el acompañamiento de Emmanuel Horvilleur, buscarán llegar lo más lejos posible.

Los 18 integrantes del Team Miranda!:

Federico Caravatti

Tomás Guzmán

Benjamín Depasquali

Pablo Cuello (robado del Team Lali)

Ámbar Carrizzo

Josué Cordero

Lisandro Domínguez

Nadin Chantal

Sofía Verna

Alexia Vázquez

Martín Guerrero (robado del Team Soledad)

Juan Pablo Orlando

Emiliano Villagra

Abril Robledo

Eugenia Rodríguez

Ximena Padilla

Franca Castro Videla

Tiziana Minotti

