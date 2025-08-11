Este domingo, terminaron “las batallas” en La Voz Argentina 2025 (Telefe); de esta forma, comienza la tercera etapa del reality: los knockouts; en total, quedan 73 participantes en el certamen de canto que buscarán ser el gran vencedor; cada equipo tiene 18 artistas, a excepción del “Team Lali”, que tiene 19.
En esta tercera etapa, la cual comienza el lunes 11 de agosto a las 21.45 hs, dos participantes se vuelven a enfrentar en el escenario; allí, cada uno interpreta una canción a elección; luego, el coach deberá elegir quién continúa en la competencia; al igual que en las batallas, cada equipo podrá “robar” hasta dos artistas.
En “los knockouts”, cada jurado estará acompañado de un co-coach, que, por primera vez en la historia de la competencia, estarán en el escenario.
Los artistas que se suman a “Los Knockouts” de La Voz Argentina:
- Cazzu, quien trabajará junto a Luck Ra.
- Emmanuel Horvilleur, acompañando a Miranda!.
- Zoe Gotusso, en el equipo de Lali Espósito.
- El Chaqueño Palavecino, junto a Soledad Pastorutti.
La Voz Argentina: los integrantes del Team Soledad
Soledad Pastorutti va en busca de su cuarto título en “La Voz Argentina 2025”; la santafesina tiene, en su equipo, a un artista neuquino y una cantante rionegrina; estará acompañada por el Chaqueño Palavecino en los knockouts.
Los 18 integrantes del Team Soledad:
- Rogelio Posat
- Mía Frankel
- Gustavo Rosales
- Luis González
- Iván Borda (robado del Team Lali)
- Mauricio Tarantola y Agustín Carletti
- Violeta Lemo
- Ezequiel Montagnino
- Joaquín Martínez (Zapala)
- Leandro Romano
- Celeste López (Catriel)
- Milagros Amud
- Enrique y Tomás Olmos
- Iván Horrocks
- Milena Salamanca
- Agustín Isasmendi
- Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra)
- Rocío González
La Voz Argentina: los integrantes del Team Lali
Lali Espósito quiere ganar, por primera, vez el reality; en sus filas, cuenta con Oscar Burgos, el policía retirado de Junín de los Andes, que fue «robado» del “Team Soledad” en las batallas; en los knockouts, estará junto a Zoe Gotusso.
Cabe destacar que la artista tiene un participante más en su equipo, ya que hizo tres “robos” en las batallas; en consecuencia, deberá eliminar a un artista más en los knockouts.
Los 19 integrantes del Team Lali:
- Jaime Muñoz
- Óscar Burgos (Junín de los Andes) (robado del Team Soledad)
- Lola Kajt
- Alan Lez
- Iara Lombardi
- Aimel Salí
- María Bernad
- Giuliana Piccioni
- Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
- Gabriel Franchelli
- Laila Speciale
- Rafael Morcillo
- Santiago Maluéndez (robado del Team Miranda!)
- Valentino Rossi
- Lucas Rivanedeira
- Juana Falcao
- Jerónimo Romero
- Lucio Casella
- Ambrosio Cantú
La Voz Argentina: los integrantes del Team Luck Ra
Por primera vez, Luck Ra participa en la competencia, pero tratará de dar la gran sorpresa y ganar “La Voz Argentina 2025″; la co-coach que lo acompañará será Cazzu.
Los 18 integrantes del Team Luck Ra:
- Lucía Lencina
- Mateo Pintor
- Camila Rizo
- Pablo Galve
- Leonel Alegre (robado del Team Miranda!)
- Lucas Barros
- Thomas Dantas
- Federico Mestre
- Poppo Rigoli
- Nathalie Cajigal
- Avril Areste
- Melanie Rosales
- Jaqueline Medina
- Nicolás Behringer
- Emma Roach
- Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali)
- León Belmonte
- Nicolás Armayor.
La Voz Argentina: los integrantes del Team Miranda!
El dúo “Miranda!” tratará de ganar la competencia en su segunda participación; con grandes artistas y el acompañamiento de Emmanuel Horvilleur, buscarán llegar lo más lejos posible.
Los 18 integrantes del Team Miranda!:
- Federico Caravatti
- Tomás Guzmán
- Benjamín Depasquali
- Pablo Cuello (robado del Team Lali)
- Ámbar Carrizzo
- Josué Cordero
- Lisandro Domínguez
- Nadin Chantal
- Sofía Verna
- Alexia Vázquez
- Martín Guerrero (robado del Team Soledad)
- Juan Pablo Orlando
- Emiliano Villagra
- Abril Robledo
- Eugenia Rodríguez
- Ximena Padilla
- Franca Castro Videla
- Tiziana Minotti
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean ser padres: “Lionel Messi será el padrino”
La picante reacción de Moria Casán sobre la relación de La China Suárez y Mauro Icardi: “Leche gratis”
La insólita anécdota que reveló Joaquín Levinton con Andrés Calamaro: “Si no lo mata…”
El fuerte planteo de Luck Ra a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “Siento que no me querés”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario