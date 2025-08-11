Este domingo, terminaron “las batallas” en La Voz Argentina 2025 (Telefe); de esta forma, comienza la tercera etapa del reality: los knockouts; en total, quedan 73 participantes en el certamen de canto que buscarán ser el gran vencedor; cada equipo tiene 18 artistas, a excepción del “Team Lali”, que tiene 19.

En esta tercera etapa, la cual comienza el lunes 11 de agosto a las 21.45 hs, dos participantes se vuelven a enfrentar en el escenario; allí, cada uno interpreta una canción a elección; luego, el coach deberá elegir quién continúa en la competencia; al igual que en las batallas, cada equipo podrá “robar” hasta dos artistas.

En “los knockouts”, cada jurado estará acompañado de un co-coach, que, por primera vez en la historia de la competencia, estarán en el escenario.

Los artistas que se suman a “Los Knockouts” de La Voz Argentina:

  • Cazzu, quien trabajará junto a Luck Ra.
  • Emmanuel Horvilleur, acompañando a Miranda!.
  • Zoe Gotusso, en el equipo de Lali Espósito.
  • El Chaqueño Palavecino, junto a Soledad Pastorutti.

La Voz Argentina: los integrantes del Team Soledad

Soledad Pastorutti va en busca de su cuarto título en “La Voz Argentina 2025”; la santafesina tiene, en su equipo, a un artista neuquino y una cantante rionegrina; estará acompañada por el Chaqueño Palavecino en los knockouts.

Los 18 integrantes del Team Soledad:

  • Rogelio Posat
  • Mía Frankel
  • Gustavo Rosales
  • Luis González
  • Iván Borda (robado del Team Lali)
  • Mauricio Tarantola y Agustín Carletti
  • Violeta Lemo
  • Ezequiel Montagnino
  • Joaquín Martínez (Zapala)
  • Leandro Romano
  • Celeste López (Catriel)
  • Milagros Amud
  • Enrique y Tomás Olmos
  • Iván Horrocks
  • Milena Salamanca
  • Agustín Isasmendi
  • Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra)
  • Rocío González

La Voz Argentina: los integrantes del Team Lali

Lali Espósito quiere ganar, por primera, vez el reality; en sus filas, cuenta con Oscar Burgos, el policía retirado de Junín de los Andes, que fue «robado» del “Team Soledad” en las batallas; en los knockouts, estará junto a Zoe Gotusso.

Cabe destacar que la artista tiene un participante más en su equipo, ya que hizo tres “robos” en las batallas; en consecuencia, deberá eliminar a un artista más en los knockouts.

Los 19 integrantes del Team Lali:

  • Jaime Muñoz
  • Óscar Burgos (Junín de los Andes) (robado del Team Soledad)
  • Lola Kajt
  • Alan Lez
  • Iara Lombardi
  • Aimel Salí
  • María Bernad
  • Giuliana Piccioni
  • Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
  • Gabriel Franchelli
  • Laila Speciale
  • Rafael Morcillo
  • Santiago Maluéndez (robado del Team Miranda!)
  • Valentino Rossi
  • Lucas Rivanedeira
  • Juana Falcao
  • Jerónimo Romero
  • Lucio Casella
  • Ambrosio Cantú

La Voz Argentina: los integrantes del Team Luck Ra

Por primera vez, Luck Ra participa en la competencia, pero tratará de dar la gran sorpresa y ganar “La Voz Argentina 2025″; la co-coach que lo acompañará será Cazzu.

Los 18 integrantes del Team Luck Ra:

  • Lucía Lencina
  • Mateo Pintor
  • Camila Rizo
  • Pablo Galve
  • Leonel Alegre (robado del Team Miranda!)
  • Lucas Barros
  • Thomas Dantas
  • Federico Mestre
  • Poppo Rigoli
  • Nathalie Cajigal
  • Avril Areste
  • Melanie Rosales
  • Jaqueline Medina
  • Nicolás Behringer
  • Emma Roach
  • Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali)
  • León Belmonte
  • Nicolás Armayor.

La Voz Argentina: los integrantes del Team Miranda!

El dúo “Miranda!” tratará de ganar la competencia en su segunda participación; con grandes artistas y el acompañamiento de Emmanuel Horvilleur, buscarán llegar lo más lejos posible.

Los 18 integrantes del Team Miranda!:

  • Federico Caravatti
  • Tomás Guzmán
  • Benjamín Depasquali
  • Pablo Cuello (robado del Team Lali)
  • Ámbar Carrizzo
  • Josué Cordero
  • Lisandro Domínguez
  • Nadin Chantal
  • Sofía Verna
  • Alexia Vázquez
  • Martín Guerrero (robado del Team Soledad)
  • Juan Pablo Orlando
  • Emiliano Villagra
  • Abril Robledo
  • Eugenia Rodríguez
  • Ximena Padilla
  • Franca Castro Videla
  • Tiziana Minotti

