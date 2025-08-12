Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más queridas por la gente y nadie quiere perderse ni un detalle de lo que pasa en su día a día; a través de las redes, la influencer anunció su casamiento con el futbolista y mostró el deslumbrante anillo de compromiso que recibió.

“Sí, quiero; en esta y en todas mis vidas”, escribió con mucha emoción en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde mostró el impresionante anillo de diamantes.

Cristiano y Georgina se conocieron en 2016, cuando ella era vendedora en la exclusiva tienda Gucci de Madrid; en ese entonces, Ronaldo era estrella del Real Madrid y visitó el local, dando inicio a una relación que, rápidamente, captó la atención mediática.

Juntos, pudieron formar una linda familia y se convirtieron en padres de Alana Martina y Bella Esmeralda y, también, comparten la crianza de los otros tres hijos del delantero portugués, formando una familia ensamblada que suele mostrarse unida y llena de amor.

Se reveló el motivo por el cual Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota

La trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva, ocurrida el pasado 3 de julio tras un accidente automovilístico en Zamora, España, sacudió al mundo del fútbol; mientras miles de personas se acercaron a Gondomar, ciudad natal de ambos, para darle el último adiós al delantero del Liverpool, una ausencia llamó la atención: Ronaldo no estuvo presente en el funeral.

El propio CR7 expresó su dolor por la pérdida a través de las redes, pero decidió no participar de la ceremonia; en este marco, diario “Récord de Lisboa” reveló el motivo de esa decisión: Cristiano no asiste a funerales desde la muerte de su padre, ocurrida en 2005.

Según el medio portugués, el jugador desarrolló un trauma a raíz de aquella experiencia, lo que lo llevó a evitar este tipo de despedidas desde entonces.

La defensa de su hermana y las críticas a los medios

Tras conocerse la ausencia, algunas voces comenzaron a cuestionar la actitud de Ronaldo, lo que provocó una fuerte reacción de su hermana, Katia Aveiro, quien defendió, públicamente, al futbolista. “Todos tenemos familia. Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia; incluso, me avergüenza verlo”, escribió Katia.

Además, recordó el momento que atravesaron como familia cuando falleció su padre.“Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y dondequiera que íbamos”, indicó.

