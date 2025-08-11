La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha dado pasos importantes hacia un futuro en común, más allá de la reconciliación que, todavía, no fue oficializada formalmente; hace unas semanas, varias imágenes los mostraron juntos, reforzando la idea de que su vínculo se fortalece.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, el periodista español Roberto Antolín aportó información sobre los planes que tiene la pareja, revelando que ya piensan en formar una familia. “Lionel Messi será el padrino de la boda de Tini y Rodrigo y, también, será el padrino del bebé que venga en camino”, aseguró.

El dato que más sorprendió, fue el nombre que habrían elegido para su primer hijo. “Si es varón, le pondrán Lionel, 100% garantizado; es una decisión tomada y clara”, indicó el comunicador; esta elección estaría relacionada con la estrecha relación que De Paul mantiene con Messi, especialmente, tras su reciente fichaje por el Inter de Miami.

Además, Antolín comentó que la pareja proyecta su vida en Miami, con la expectativa de que, dentro de dos o tres años, formen una familia. “Rodrigo firmó un contrato con el Inter de Miami por cuatro años y, el primer hijo de Tini y Rodrigo, nacerá allí; si es niña, todavía no definieron el nombre”, añadió.

Este revelador testimonio llega luego de que se confirmaran rumores sobre la boda, algo que, hasta el momento, no fue blanqueado oficialmente, pero que parece estar cada vez más cerca con Messi jugando un rol fundamental en ese círculo íntimo.

Revelaron cuándo y dónde se casarán Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tras meses de especulaciones, comienzan a surgir detalles concretos sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul; aunque la pareja siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada, las últimas revelaciones generaron gran revuelo en redes sociales.

Pochi, periodista de “Gossipeame”, abrió la “caja” de preguntas en Instagram y lanzó una primicia que generó aún más expectativa; ante la consulta de un seguidor, que quiso saber si la pareja se casaría a fin de año, la comunicadora, indicó: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

Esta información llega en un contexto de gran intensidad tanto profesional como personal para ambos; la noticia del compromiso fue confirmada por el periodista Gustavo Méndez en el programa “Mujeres Argentinas” (El Trece), donde detalló que De Paul le propuso matrimonio a Tini durante un viaje romántico por Marruecos.

El periodista definió, ese momento, como un verdadero punto de inflexión en la relación; según explicó, la propuesta se dio en un entorno soñado, marcando un antes y un después para la pareja y confirmando los rumores que, hasta ese entonces, circulaban en redes y medios.

Tras conocerse la noticia del compromiso, Tini y su familia fueron vistas acompañando a Rodrigo en su incorporación al Inter de Miami y se mostraron más enamorados que nunca; a pesar de sus pesadas agendas, la pareja demuestra estar consolidada y con planes a futuro.

Leé más notas de La Opinión Austral