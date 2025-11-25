Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron USD 650 millones en octubre de 2025, un crecimiento interanual del 45,4%, impulsado principalmente por el oro, la plata y el litio. Con estos resultados, el sector acumula USD 4.870 millones en los primeros diez meses del año, el mejor registro histórico para el período enero-octubre y un nivel 34,6% superior al de 2024.

En ese desempeño récord, Santa Cruz volvió a ser la provincia minera más relevante del país, aportando USD 304 millones solo en octubre y USD 1.873 millones en el acumulado anual.

Un octubre récord para la minería argentina

De acuerdo con la Secretaría de Energía, las exportaciones mineras totalizaron USD 650 millones en octubre y alcanzaron USD 4.870 millones entre enero y octubre, superando el total anual de 2024 dos meses antes del cierre del año.

De esta forma, representaron el 8,9% de las exportaciones totales del país en octubre y el 6,9% en el acumulado anual.

El crecimiento interanual en valores fue de +45,4% en octubre y +34,6% en los primeros diez meses. De ese total, la minería metalífera, explica el 82,5%, impulsado por el oro (USD 3.335 millones) y la plata (USD 609 millones) como principales productos.

El litio alcanzó USD 700 millones en diez meses, creciendo +42,8% interanual y marcando su mejor registro histórico.

Cinco provincias explican casi todo lo exportado

Según el informe de origen provincial: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron el 98,7% de las exportaciones mineras del país en octubre.

En el acumulado de enero a octubre, estas cinco provincias concentraron el 98,4% del total exportado.

La minería además es la actividad exportadora predominante: durante octubre explicó el 78,3% de las exportaciones totales de esas jurisdicciones.

Santa Cruz como motor de las exportaciones mineras

Santa Cruz no solo lidera en volumen exportado, sino también el sector, refleja proponderancia en la actividad económica provincial. La expansión exportadora santacruceña se debe en gran medida a la madurez productiva de sus proyectos auríferos, que sostienen incrementos tanto en valor como en cantidades exportadas.

De esta forma, el 91,9% de las exportaciones totales de octubre provinieron de la minería. Y el 85,5% de las exportaciones provinciales del período enero-octubre fueron mineras.

Los números récord de la provincia

En octubre, Santa Cruz exportó USD 304 millones, un salto interanual del +139,8%. En diez meses acumula USD 1.873 millones, creciendo +37,5% respecto a 2024.

Esto hace que Santa Cruz represente el 38,5% del total nacional de exportaciones mineras

acumuladas, reflejando así, la mayor participación entre todas las provincias mineras

Los valores internacionales del oro y la plata que en reflejan precios históricos y sostenidos (USD 4.180 la onza de oro y USD 51,20 la onza de plata) explican, en gran parte, la suba en dólares, del volumen exportado, el cual se mostró prácticamente estable a lo largo del año.

La estructura exportadora minera de la provincia es casi exclusivamente metalífera:

99,4% del total corresponde a minerales metalíferos.

del total corresponde a minerales metalíferos. Oro: 84,5%

Plata: 15,3%

Otros productos: apenas 0,3%.

Los destinos principales, según el informe del Origen provincial de las Exportaciones, de la Secretaría de Minería, los países destino de las ventas mineras santacruceños fueron:

Suiza: 39,2%

Estados Unidos: 30,8%

Canadá: 16,8%

Resto del mundo: 13,2%

Lider absoluta sobre las demás regiones

Santa Cruz, además de aportar casi el 40% del total de exportaciones mineras del país, también muestra una fuerte diferencia con las demás jurisdicciones. Es que, por ejemplo, en octubre casi duplicó las ventas de San Juan, que figura en el segundo lugar.

San Juan

Exportó USD 153 millones en octubre (–15,5% interanual).

(–15,5% interanual). Acumuló USD 1.478 millones (+28,7% i.a.).

(+28,7% i.a.). El oro explica 97% de sus envíos.

NOA (Catamarca, Jujuy y Salta)

Exportaron USD 185 millones en octubre (+38,6%).

(+38,6%). Acumulan USD 1.442 millones (+37,2%).

(+37,2%). Predominio del litio (48,6% del total).

El crecimiento del litio es significativo, pero aún no alcanza los niveles de concentración ni de volumen exportado que muestra Santa Cruz con sus proyectos oro-argentíferos.

Por qué Santa Cruz sigue liderando

Varios son las claves para que la provincia lidere las exportaciones mineras. Mientras San Juan muestra una ligera contracción interanual en octubre debido a la caída puntual de su producción aurífera. Santa Cruz, combinó volumen, precios y rendimiento operativo, lo que explica su salto extraordinario.

1. Madurez y escala de los proyectos metalíferos. La provincia concentra algunas de las minas de oro y plata más grandes del país.

2. Consistencia productiva. A diferencia del litio —más expuesto a variaciones de precios

internacionales—, la exportación de oro se mantiene estable y al alza.

3. Infraestructura logística consolidada. Los puertos santacruceños y la cadena de proveedores favorecen la continuidad del flujo exportador.

4. Perfil exportador casi exclusivo. La minería explica más del 85% de las exportaciones totales provinciales, lo que potencia su peso en la matriz nacional.

La minería de Santa Cruz es la mayor productora de oro y plata de Argentina. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Una nueva marca histórica

Los datos oficiales de octubre confirman que la minería se consolidó como uno de los motores del comercio exterior argentino en 2025, con niveles récord impulsados por el oro y el litio.

En ese contexto, Santa Cruz se ratifica como la provincia minera más relevante del país, aportando casi cuatro de cada diez dólares exportados por el sector y registrando el mayor crecimiento interanual entre las jurisdicciones líderes.

Su desempeño, basado principalmente en el oro y la plata, será decisivo para el cierre del año, donde todo indica que Argentina alcanzará una nueva marca histórica en exportaciones mineras.