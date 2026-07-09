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La causa que investiga la muerte de Ernestina Pais incorporó, este miércoles, un nuevo elemento; la Fiscalía de San Isidro recibió el resultado definitivo del examen toxicológico practicado al cuerpo de la periodista, tras el accidente fatal ocurrido el pasado 27 de junio.

La novedad fue difundida por el periodista Rodrigo Alegre, quien reveló, a través de su cuenta de “X” que el estudio descartó la presencia de alcohol o sustancias en el organismo de la conductora.

“El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro; determinó que no hay presencia de alcohol ni sustancias en sangre”, escribió el comunicador al dar a conocer el avance de la investigación.

Con este resultado, los investigadores continúan reconstruyendo cómo ocurrió el siniestro en el que perdió la vida Pais, mientras aguardan el resto de las pericias ordenadas en el expediente.

Días atrás, ya se habían conocido los primeros resultados de la autopsia; según el informe preliminar, la periodista sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza producto del impacto que recibió su vehículo al ser embestido por una formación del Tren de la Costa, cuando atravesaba el paso a nivel de Martínez.

Hasta el momento, la principal hipótesis de la causa sostiene que Ernestina Pais intentó cruzar las vías cuando, ambas barreras del cruce ferroviario, permanecían bajas; esa maniobra, de acuerdo con los investigadores, quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.

El accidente ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez; allí, el Honda Civic negro que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por la formación ferroviaria.

Cuando el personal policial y los equipos de emergencia arribaron al lugar, confirmaron que, la periodista, había fallecido como consecuencia del impacto y constataron que viajaba sola.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la UFI de Martínez, que continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

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