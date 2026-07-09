Luego de que trascendiera la denuncia por presunta violencia de género presentada por su expareja, Micaela, Giuliano “Nano” Vaschetto decidió romper el silencio; el exjugador de Gran Hermano 2024 (Telefe) dio una entrevista para el ciclo “La Linterna” (Bondi Live), donde contó su versión de los hechos y rechazó las acusaciones en su contra.

Desde el comienzo de la entrevista, Nano cuestionó la denuncia y aseguró que la situación tomó una dimensión pública que, según él, no refleja la realidad. “La denuncia que me apareció, ahora está siendo una acusación pública, que ayer apareció en “LAM”; está exagerando muchísimo la denuncia, que ya, de por sí, es una exageración”, manifestó; tras estos dichos, lanzó una frase que, rápidamente, se viralizó. “Parece que la escribió Walt Disney”, comentó.

El exhermanito explicó que intenta atravesar el momento con humor, aunque reconoció el impacto que tiene el caso. “Lo cuento con humor para no llorar; me parece que movilizar un organismo tan sensible, como lo es la defensa para la mujer con falsas denuncias, que son muy comprobables a parte”, aseveró.

En este marco, sostuvo que cuenta con elementos para respaldar su postura. “Lo que viene siendo, la recopilación de pruebas, me lo dejó bastante fácil; me pone muy triste estar así hablando de la mamá de mi hijo, porque yo pagué la paz con mi cuerpo y mi cabeza por mucho tiempo”, aseveró.

Durante la entrevista, Vaschetto también hizo una fuerte autocrítica sobre la relación que mantuvo con su expareja y, aseguró, que comenzó un tratamiento para afrontar la situación. “Entiendo que esto está muy mal; ahora, estoy haciendo terapia y estoy tomando conciencia de lo mal que está cuando vos sabes que estás haciendo algo mal y vos lo haces con tal de estar tranquilo”, expresó.

Además, reveló cómo, según su versión, se desencadenó el conflicto judicial. “Esta situación, evidentemente, era inevitable; cuándo me quise plantar para hacer una mediación familiar apareció todo esto; a raíz de esto, es que, el sábado 27, yo salí por primera vez; tengo todas las capturas que recibí ese día, por eso me dijo que “quería quitarse la vida” y, al otro día, quiso fingir demencia como si nada hubiese pasado”, reveló.

Sobre las acusaciones, el exjugador de Gran Hermano reconoció, únicamente, una parte de los señalamientos. “Yo me hago cargo, solo, de la violencia psicológica, nada más que tengo mi forma de comprobar que es mutuo”, sostuvo.

En paralelo, el periodista Nico Peralta aportó información sobre el estado de la investigación y dijo que el expediente continúa avanzando en la Justicia. “No puede hablar, pero todo esto está judicializado y está muy ansioso porque salga a la luz”, comentó, antes de revelar que, durante un allanamiento realizado en la casa de Nano, encontraron un montón de armas. “Él dice que son reglamentarias de caza y eran de su papá, que era lo último le quedaba de recuerdo de él”, confesó.

Por último, Peralta también compartió la versión que, según Nano, originó el conflicto más reciente. “El fin de semana, ella tuvo un ataque de celos; amenazó con quitarse la vida; es un escándalo tremendo”, comentó el periodista; además, explicó cuál es la postura del exhermanito frente a la causa. “Ella denuncia “violencia de género” y que él la indujo a quitarse la vida; Nano dice que está ansioso porque lo llamen a indagatoria, ya que tiene muchas pruebas que la perjudican a ella”, destacó.

Para cerrar, el panelista resumió cómo entiende Vaschetto el presente del vínculo con su expareja. “Según él, ella no suelta; es una historia que, para ella, no terminó, pero sí para él; en el medio, ella denuncia”, concluyó.

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