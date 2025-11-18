En la última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), el clima estuvo muy tenso luego de que Leandro “Chino” Leunis decidió enfrentar al jurado Germán Martitegui tras una devolución que, para él, excedió los límites de lo razonable.

Todo sucedió en un reto pautado por Donato De Santis, quien había explicado los ingredientes que todos debían utilizar para elaborar un plato clásico, aunque sin mostrar la presentación original; esa consigna, que pretendía fomentar la creatividad, terminó generando un desacuerdo que escaló más de lo previsto; Leunis preparó una “saltimbocca a la romana con alcauciles”, a la que bautizó, con humor, como “saltimbocca al tatami”

“El nombre condiciona el plato, porque cortaste la carne cuadrada”, indicó el chef, dando inicio a la discusión; la frase no cayó nada bien en el conductor, que respondió: “El plato original, yo no lo vi nunca; es una versión libre a partir del comentario de Donato. ¿Cómo puedo saber cómo era el plato? No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos; lo digo con respeto”.

Martitegui, lejos de retroceder, indicó: “Yo te digo que, el nombre, lo condiciona en la medida que define la forma que cortás la carne”. Esa explicación encendió al participante, que confesó, frente a cámara: “Me le planté a Germán. Me hiciste calentar. ¿Qué querés que te diga? Tengo alma, tengo sentimientos”. La tensión ya era evidente y, el ida y vuelta, siguió escalando.

En el momento que Leunis le preguntó por qué su corte “conspiró contra un plato tradicional”, el chef fue, aún, más técnico: “Porque un, en un restaurante, trata de mantener la menor cantidad de desperdicio y, cuando vos cortás algo cuadrado, estás tirando la mitad de la carne”. El conductor, contestó con otra comparación: “Si la consigna era no desperdiciar del alcaucil, también, desperdiciamos mucho”. Martitegui replicó con una frase que se volvió una de las más comentadas del episodio: “Vos no te comés la cáscara de la banana para no desperdiciar, pero lo que es comible, tratamos de cuidarlo”.

Tras este cruce, Betular y De Santis aportaron observaciones técnicas que tampoco favorecieron al participante. “Acá cocinaste demasiado la carne, cosa que oscureció la harina y, cuando le pusiste el vino, la salsa quedó demasiado oscura, por eso, quedó casi negrita”, dijo Donato, a lo que El Chino, intentó defenderse: “Sentí que la carne estaba en un buen punto, que no se había pasado, pero no pude ir en contra de lo que sienten sus paladares, está perfecto”.

Por otro lado, Betular, dijo: “No, no es que se pasó, se re pasó. Hay algo que no está bien. Hay algo que hace que esté hasta chicloso”. Finalmente, Wanda Nara quiso saber cómo se sentía después de semejantes críticas; Leunis, no disimuló: “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que, bueno, habrá que seguir mejorando”.

Y, cerró “Estoy recaliente, no quiero hablar”.

