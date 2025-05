Tras el tremendo show que brindó Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield, en el marco de su nuevo trabajo musical “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Pedro Rosemblat, su novio, volvió a expresarle su admiración y amor a través de una historia en Instagram. La cantante deslumbró a miles con una maravillosa puesta en escena.

Entre la emoción y el orgullo, su pareja le dedicó un texto que, rápidamente, conmovió a sus seguidores; en este, Pedro arrancó destacando el contexto. “En el país más futbolero del planeta, hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo”, comenzó diciendo, y, prosiguió: “No hay fecha, pero una cancha está llena; donde suelen ubicarse los arcos, hay un escenario”.

“Y, en el medio de ese escenario, hay una mujer. La luz le rebota diferente”, indicó sobre Lali; con un tono casi poético, agregó que “el día en que se repartieron las virtudes, llegó temprano”; se las llevó todas: la fuerza, el carisma, el talento, la belleza”, destacó.

Luego, con ternura, resaltó su estatura como símbolo de intensidad concentrada. “Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, expresó.

Para describir el efecto que Lali genera en su entorno, manifestó: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual; son felices, cuando la ven, sus amigos, que son, también, sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo”.

Más adelante, Rosemblat reflexionó sobre el vínculo que la artista genera con su gente. “Contemporáneos, coterráneos, compatriotas. No está claro si la cuidamos o si nos cuida o las dos cosas, pero sabemos que queremos estar con ella”, dijo.

Finalmente, cerró con un guiño a la humildad que caracteriza a Lali, a pesar de su talento. “Dice que no es cantante, pero canta; dice que no es bailarina, pero baila; dice que no es actriz, pero actúa”. Su conclusión, cargada de emoción y orgullo, fue simple, pero potente: “Debe ser argentina, por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”.

Moria Casán se presentó en el show de Lali

Haciendo uso de su experiencia en los escenarios y, ante los primeros acordes del tema, en lo alto de una escalera y con un tapado rosa apareció Moria Casán, mientras Lali Espósito, vestida de traje, le cantaba el tema que le dedicó “¿Quiénes son?“, durante su show en Vélez.

Tras brillar en el escenario y, en medio de una ovación, Moria tomó el micrófono, agradeció la invitación y, con su tono característico, expresó: “Por primera vez en la vida, me cuelgo de alguien”, lanzó, entre risas.

Y, mientras abrazaba a Lali, prosiguió: “Mi abuelita decía que en el único lugar donde “éxito” va, antes de trabajo, es en el diccionario y, esto, es éxito, porque hay trabajo, constancia, disciplina, dedicación y muchos años transcurridos”.

Finalmente, agregó: “Esto no es causal. Esta mujer tiene un ángel desmedido; es una gran trabajadora a la cual admiro muchísimo”.

