Paris Hilton habló sobre su cercanía con María Becerra y mencionó la costumbre bien argentina que terminó conquistándola; la empresaria, DJ y figura histórica del pop internacional dio detalles, poco conocidos, sobre cómo nació la colaboración entre ambas y se mostró fascinada por el detrás de escena del tema que comparten, además de revelar su sorpresivo fanatismo por el mate.

En una charla con Javi Ponzo, la celebridad contó de qué manera se gestó la participación de la cantante argentina en “Without Love”; allí, no solo repasó el proceso creativo, sino, también, el vínculo personal que se fue armando entre ellas a medida que avanzaba el proyecto musical, que terminó convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados dentro del universo pop.

“Amo a María; es hermosa, súper talentosa, su voz es increíble, es dulce, amorosa y muy buena persona; nos divertimos muchísimo grabando el videoclip”, aseguró Paris, que se mostró completamente rendida ante el carisma y la calidez de la artista urbana; lejos de tratarse de una colaboración armada al azar, la propia Hilton explicó que la elección tuvo que ver con una identificación artística y emocional muy fuerte desde el primer momento.

La conexión creativa, fue casi instantánea. “Cuando grabé esa canción, empecé a pensar con qué artistas me gustaría hacerla y pensé en ella de inmediato; me pareció perfecta, realmente, representa la letra y la emoción de la canción”, indicó la rubia, dejando en claro que veía en Becerra a la intérprete ideal para potenciar el mensaje del tema; así, la unión terminó dándose de manera natural, con buena sintonía tanto dentro como fuera del estudio.

“Without Love” combina bases electrónicas con un pop de impronta nostálgica, cargado de guiños estéticos a los años 2000, una década clave en la construcción de la imagen pública de Hilton; la canción integra el disco “Infinite Icon”, un trabajo con el que, la mediática, volvió a apostar por la música y que, además, contó con la producción de una figura de peso internacional como Sia, lo que elevó aún más las expectativas alrededor del lanzamiento.

