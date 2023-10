Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

10.10 | Votó el presidente de la Nación Alberto Fernández

Afirmó este domingo que “a 40 años de democracia, los argentinos están decidiendo su futuro”, al emitir su voto en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el barrio porteño de Puerto Madero.

Frente a la prensa, el Jefe de Estado dijo que el próximo 10 de diciembre será “un ciudadano más” tras culminar su mandato y explicó que si bien no podía realizar evaluaciones sobre el proceso electoral y las propuestas de los candidatos debido a la veda, se encuentra “absolutamente involucrado e interesado en como evoluciona la campaña”.

9.15 | Votó el gobernador electo Claudio Vidal: “Es importante trabajar en conjunto con las intendencias”

El voto del gobernador electo Claudio Vidal

El gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, emitió su voto esta mañana en la mesa 850 de la Escuela Laboral “Domingo Savio” de Río Gallegos.

Tras sufragar, Vidal utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones sobre estos comicios: “Cumpliendo con el deber”, publicó, junto a una imagen donde se lo ve depositando su voto en la urna.

Además, hizo hincapié en los “cuarenta años de democracia, en los cuales hoy tenemos la oportunidad de cambiar la realidad de cada intendencia, de cada concejo deliberante”.

Agregó que “es necesario, como Gobernador Electo por Santa Cruz, trabajar en conjunto con las intendencias. Por eso, es importante que cada Santacruceño se acerque a votar y lo haga con responsabilidad”.

8.00 | Abrieron los comicios en todo el país

Las elecciones generales se iniciaron en todo el país, en comicios en los cuales están habilitados unos 35 millones de argentinos para elegir un nuevo Gobierno en una compulsa con cinco candidatos presidenciales, y la expectativa está puesta en si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.

En la votación que definirá quiénes serán los sucesores de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, la atención está puesta en cuánto respaldo en las urnas lograrán Sergio Massa (UxP), Javier Milei (LLA), Patricia Bullrich (JxC), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, (HpNP).

Elecciones 2023 | Más de 265 mil santacruceños eligen

En una jornada que estará mayormente nublada pero que tendrá una buena temperatura, los santacruceños y santacruceñas acuden a las urnas para elegir en siete categorías, entre ellas, la fórmula de presidente y vice, legisladores nacionales (senadores y diputados), intendentes y concejales.

Son algo más de 265 mil ciudadanos los que estarán habilitados para votar, en un operativo que comenzó la semana pasada con el traslado de las urnas a las localidades del interior provincial, y que continuó este sábado con el reparto a los colegios de la capital de Santa Cruz, bajo la atenta cobertura del Grupo La Opinión Austral.

En las últimas horas, la secretaria electoral María Monserrat Campos Álvarez reiteró su pedido a este medio para que los electores -en lo posible- acudan a sufragar temprano, para que no ocurra lo de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), donde se tuvo que extender el horario de votación para quienes se encontraban dentro de las escuelas.

Este domingo, además de las elecciones locales a intendentes, concejales y presidentes de las Comisiones de Fomento, se elegirán cargos para presidente y vicepresidente de la Nación, parlamentario del Mercosur distrito nacional, senadores nacionales, diputados nacionales, parlamentario distrito regional.

En el cuarto oscuro habrá más boletas que en las PASO de agosto. En Río Gallegos son 64 modelos y en Caleta Olivia 69. “La mayor cantidad de boletas son de siete tramos, aunque hay algunas que no tienen esos tramos porque no tienen candidato a presidente o candidatos a presidente que a su vez no tienen representación local”, había aclarado el viernes la secretaria electoral al móvil de LU12 AM680.

Sobre los establecimientos que van a estar disponibles para sufragar, son los mismos con los que se vienen manejando hace años, exactamente 120 en toda la provincia. Otro tema importante para los electores es que van a votar en el mismo lugar que en las PASO. En Río Gallegos y Caleta Olivia cuentan con una subdivisión.

A nivel país

Cabe destacar que, a nivel nacional, el operativo logístico para la distribución de las más de 100.000 urnas y todo el material necesario para las elecciones generales de este domingo se realizó en todo el país, a través del trabajo del Correo Argentino.

Participaron del operativo 76.170 empleados del Correo y 16.265 vehículos para transportar 104.520 urnas que se distribuyeron en 16.942 locales de comicios, a fin de que los 35.405.013 electores habilitados puedan sufragar el domingo.

Los datos para el escrutinio provisorio serán transmitidos desde todo el territorio al Centro de Cómputos del Correo por 15.495 operadores que digitalizarán las actas escaneadas, desde 12.010 locales, donde habrá 2.068 supervisores, para controlar el correcto envío de 91.905 telegramas, según las autoridades.

Además de los vehículos, que comprenden camionetas, autos, utilitarios y colectivos para el traslado de trabajadores para la entrega de urnas, a fin de llegar a los lugares más recónditos del país, se utilizan 15 lanchas para atravesar ríos y lagos, camionetas 4×4 para caminos de difícil acceso, un cuatriciclo en Catamarca, y 52 tractores.

“El Correo Argentino desempeña un rol fundamental, arraigado en su histórica trayectoria de compromiso con la democracia. Desde hace décadas, el Correo Argentino ha sido elegido para llevar a cabo la logística en los procesos electorales, confiando en su experiencia y dedicación en cada instancia electoral”, precisó el organismo en un comunicado.

El Correo, a través de su Dirección de Servicios Electorales, es el encargado del desarrollo de la planificación, dirección, coordinación y control de la logística electoral en todos sus niveles, prestando servicios antes y durante la jornada electoral, de seguridad y contingencia, y también post-electorales.

Entre las tareas que se realizaron se encuentra la distribución de los padrones electorales a las secretarías electorales y a los lugares estipulados para la exhibición, la distribución de materiales electorales como urnas, manuales de capacitación y kit electoral, el armado y repliegue de cuartos oscuros móviles, la entrega de nombramientos y acuses de recibo, y la recepción y logística de boletas de sufragio.

El director nacional electoral (DINE), Marcos Schiavi, estimó que los primeros resultados del escrutinio provisorio se conocerán después de las 22:00, que se publicarán en la web oficial www.resultados.gob.ar.

“Esperamos tener una performance semejante a la que tuvimos en las PASO: ahora tenemos las mismas categorías que contar, menos candidaturas y una elección más, la elección de Jefe de Gobierno porteño, que nosotros en agosto no contamos”, añadió.

Agregó que “se nos presenta el mismo desafío que en las PASO, que es tener los resultados lo antes posible“.

Todo listo para que el pueblo elija a sus representantes por los próximos 4 años.