En las últimas semanas, Emilia Mernes estuvo en el foco de la tormenta luego de que sus abogados intimaron a una emprendedora y, también, por no responder a una pregunta que le habían hecho sobre Javier Milei. A raíz de esto, utilizó su presencia en el escenario para pedir disculpas y reveló por qué no habló en su momento.

Emilia Mernes en el Movistar Arena: ¿Por qué no opinó sobre política?

Emilia, expresó: “Me sentí abrumada por el odio en las redes sociales”.

Y, aseguró: “Si no hubiera hecho un trabajo por mí, en mi amor propio y haber ido a terapia, no estaría acá parada”.

“A veces, me arrepiento de no haber hablado de ciertos temas. Si no lo hice, fue porque tenía miedo que mi voz no fuera lo suficientemente importante y que cualquier cosa que diga sea reducida a un titular”, reconoció.

Ante esto, aseveró: “Día a día estoy tratando de encontrar mi propia voz y me encanta ver como muchos de los presentes se identifican con mi música; así como yo me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran y amo”.

Por último, se refirió a las comparaciones que la gente hace con sus colegas. “Me enoja tanto cuando nos comparan constantemente; es agotador. Ya demasiado se nos exige en la industria a las mujeres estando paradas acá. Basta de compararnos. Qué si nos copiamos, quién hace más números, quién vistió eso primero… Basta, por favor”.

La emoción de la China Suárez tras escuchar cantar a Emilia Mernes “Guerrero”

Durante su presentación, la artista cantó el tema que le dedicó a su padre, quien se encuentra, nuevamente, atravesando un cáncer. En el público, estaban la actriz y su hija, Rufina. Ellas, lloraron al escuchar el tema y el momento fue compartido a través de las redes.

Antes de comenzar a cantar, Mernes dijo: “Quiero agradecerle a mi papá por ser mi mayor inspiración y por ser mi ejemplo de lucha y valentía. Te amo”.

Finalmente, concluyó expresando frente al público: “Espero que con esta canción puedan abrazar a un montón de personas que estén pasando por una situación similar. Quiero decirles que los amo mucho”.

En el momento en que la cantante expresó esas palabras, La China decidió grabarse junto a su hija mayor.

En la historia, se la podía ver a Rufina abrazando a su mamá; ambas, tenían puestos los brillos que suele usar Mernes debajo de los ojos y se las podía ver muy emocionadas, junto a la palabra “Guerrero”.

Leé más notas de La Opinión Austral