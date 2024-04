Después de que Nicole Neumann afirmó que “su madre se quedaba con todo lo que cobraba cuando comenzó su carrera como modelo”, su progenitora, Claudia, habló en el programa “Socios del espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y aseguró que “estaba mintiendo”. A raíz de estos dichos, la esposa de Manu Urcera dio una nota para “Implacables” (canal 9), y no dudó en lanzarle unos polémicos comentarios.

¿Qué dijo la madre de Nicole Neumann sobre su hija?

Claudia, había dicho: “¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que ella tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida… es lo que hay. Ya no me duele. Es difícil de entender que este tema siga saliendo después de tantos años”.

Y, continuó: “No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Hay gente que es feliz con eso”.

Luego, sobre los comienzos de su hija en el modelaje y el dinero que ganó con esos trabajos, explicó: “Ella empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga, porque tenía que acompañarla. Era muy chica y no podía ir sola a ningún lado. A los 15, me volví su representante y, obviamente, cobraba una comisión por eso; lógico. Igual, cobraba menos que cualquier otro representante. Así que, no sé de qué habla”, dijo.

Ante esto, afirmó: “Yo estuve siempre. Le preguntas a cualquiera y era la madre molesta si querés”.

“Mi pareja me dice que tengo que hacer una serie contando todo, porque, después de tantos años quedándome callada, es momento de que empiece a facturar”, se sinceró.

Muy picante, lanzó: “Neumann soy yo y las chicas no son Neumman; o sea, hasta mi apellido usan. Acordamos que usara el mío como artístico, porque era mucho más fácil de recordar y de pronunciarlo”.

Por último, añadió: “Me saturó. Yo no la molesto ni le pedí nada. Ella decidió que no quería verme”.

La polémica respuesta de Nicole Neumann a su madre

En consecuencia, en “Implacables” le preguntaron a Nicole si “estaba la posibilidad de juntarse con su madre a tomar un café”. En base a este cuestionamiento, respondió: “Sí… está un poco lejos, pero podría ser”.

Finalmente, el cronista le consultó acerca de la plata que, supuestamente, la mamá le habría robado. “Es parte del pasado. No tengo algo dando vuelta en el tintero sobre esto. Todo se superó y sanó con años de terapia”, aseveró.

Leé más notas de La Opinión Austral