Crónica está agrandando la familia con impresionantes figuras en sus filas. En ese sentido, Carlos Stroker y Mariana Contartessi, en diálogo con DiarioShow, contaron sus sensaciones al ser la dupla del prime time del canal que está “Firme junto al pueblo” en “Solo periodismo“, que irá de lunes a viernes es de 21 a 23 horas.

“Es un desafío nuevo e importante, es un cambio de horario que está bueno para nosotros y para todo el equipo, eso es algo distinto. Es un horario muy peleado y es parte de lo que es el periodismo, tenés que pelear lo día a día. Vamos con toda la fuerza para tratar de ganar ese espacio buscando hacer lo mejor y brindárselo al público“, comienza el conductor.

Su compañera, que debuta en esta señal, agregó: “Estoy con muchas expectativas, con ganas de sumarme a contarle a nuestro público la información más importante del día. El objetivo es que se vayan a descansar con todo lo que necesiten sabiendo que va a pasar mañana. Sin dudas la preparación es con toda la expectativa y con una programación que comenzó ya hace una semana y a la que realmente le está yendo muy bien en materia de rating”.

Acerca de cómo van a manejar la presencia del medio en la calle, Stroker apunto: “Es un momento especial, donde hay mucha fuerza política y también mucha carencia social. Lo que tenemos que hacer, sobre todo en ese horario, es tratar de re flejar lo que pasa para mostrar la realidad, una característica de Crónica. A su vez, es contar historias y estar en el lugar donde está el pueblo. Entonces, tenés que mostrar lo que vive la gente, lo que atraviesa desde un lugar y lo que sucede del otro”.

Mariana agregó: “Sumando periodismo con información concreta, veraz y contada de la manera más sencilla y clara. Vivo muchas de las cosas que le pasan a gran parte del público, tengo una vida en la que voy a hacer compras, hago la fila en el banco, los trámites, me tomo el tren para venir tren para a trabajar y vivo las mismas cosas, los mismos problemas que le pasan al resto de los argentinos a diario. Por eso, en este proyecto, vamos a poner mucho de lo que somos y, también, de identificarnos con. quienes nos están viendo”

“El canal está donde está el pueblo todos los días y refleja las historias del pueblo, por eso somos familia porque cuando te dicen el canal somos familia es esto porque estamos en ese lugar. Estamos con la persona que está en ese horario, que está comiendo, que no tiene la posibilidad de comer y va a buscar una vianda de comida, entonces nosotros estamos en los dos lugares”, detalló Stroker, parte de Crónica desde hace muchos años.

Contartessi contó, además, que “lo que me sedujo de la propuesta es la conducción del prime time en uno de los principales canales de noticias donde en la noche, por lo general, los ciclos están conducido por hombres. En este caso, con la dupla que haremos vamos a mostrar una alternativa distinta de información, con todo lo que traigo de información política y de actualidad con chequeo de fuentes y con data veraz, que es el objetivo”.

Para finalizar, ambos profesionales contaron qué significa el desafío de contar la dura realidad en un canal tan importante como Crónica. “Los desafíos me gustan. Disfruto competir. Me gusta tener esa pelea sana y saludable, con voluntad de demostrar lo que pasa y reflejar lo que lo que sucede en un país como en Argentina. En este momento tan especial puede ser un desafío distinto, esto es lo que a mí me da ganas e incentiva. El desafío compartir muchos aspectos de la realidad y podemos reflejar muchas cosas que es lo que tenemos que hacer nosotros, los periodistas”, consideró Stroker.

Por su parte, la conductora manifestó: “Mi compromiso es absolutamente serio, con responsabilidad de informar con la verdad y la pluralidad de voces y de opiniones aún en los debates más complicados que puedan darse al aire. Estamos en una sociedad que está fragmentada y que se vio a través del voto, pero que sin duda lo que el público siempre valoró y siempre valorará es la confianza que tenga en los periodistas y sobre todo en la credibilidad. Ese es el capital, que vengo a traer a Crónica, mi tas y sobre todo trayectoria y mi compromiso con la información”.

