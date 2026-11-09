El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, donde compartió un encuentro con residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios. En su primera actividad de la segunda jornada de su visita a la Argentina, dejó un mensaje centrado en la dignidad de las personas con discapacidad y pidió que el país impulse obras de caridad que enfrenten la exclusión y el individualismo.

El Pontífice llegó minutos antes de las 9 a bordo del papamóvil, recorrió el predio y saludó a las personas que se habían acercado para recibirlo. Fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le dio la bienvenida y le obsequió un mate con la inscripción “León XIV”.

Durante el encuentro, León XIV escuchó testimonios de residentes y trabajadores, y se emocionó al ingresar a la institución. Luego pronunció un discurso en el que reconoció la tarea cotidiana de la comunidad y destacó el valor de un espacio que definió como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”.

León XIV pidió que Argentina impulse grandes obras de caridad

Uno de los pasajes centrales de su mensaje estuvo dirigido al país y a la necesidad de fortalecer el compromiso colectivo con las personas más vulnerables.

“En este momento tan particular, quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país: que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, expresó.

En ese sentido, imaginó una mayor participación de jóvenes en tareas solidarias y convocó a construir una nueva generación comprometida con quienes necesitan acompañamiento.

“Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos. Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad. ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes? La caridad de Cristo nos urge”, afirmó.

El Papa también pidió que los dones y capacidades de cada persona estén al servicio de quienes más lo necesitan. “Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo”, sostuvo.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

Otro de los ejes del discurso fue el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad. León XIV cuestionó los modelos sociales que priorizan el éxito económico y la apariencia física por encima de los vínculos humanos y la integración.

“Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”, señaló.

Y agregó: “Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”.

En la misma línea, remarcó que la forma en que una sociedad recibe y acompaña a las personas con discapacidad constituye un indicador de su desarrollo: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

La historia del Cottolengo y las tres ciudades de la caridad

Durante su reflexión, León XIV tomó como referencia el proyecto de San Luis Orione, fundador de la obra, quien quiso que el lugar fuera conocido como “la ciudad de la caridad”. A partir de esa idea, vinculó la misión de la institución con tres ciudades mencionadas en los Evangelios: Belén, Nazaret y Betania.

“En Belén se respira el amor a la vida. Y ese amor hace que la fría pobreza del entorno se transforme en calor del hogar. Es el lugar que respeta la dignidad de toda persona humana y la valora y acoge como don de Dios”, explicó.

Sobre Nazaret, destacó la integración familiar y comunitaria, el aprendizaje y el valor del trabajo. En tanto, describió a Betania como un espacio de amistad, escucha y acompañamiento, donde nadie queda al margen.

“En definitiva, Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta”, expresó.

El Pontífice relacionó esas experiencias con la tarea que se desarrolla en Claypole y agradeció a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del establecimiento: “Gracias a todos por sus testimonios de entrega y de amor al prójimo”.

También sostuvo que ese trabajo constituye la base para una sociedad más justa: “La noble labor que realizan aquí cada día con tanto cariño, esfuerzo y dedicación es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”.

Una institución con más de 90 años de historia

El Pequeño Cottolengo Don Orione está ubicado sobre la avenida Lacaze al 3900, en Claypole, partido de Almirante Brown. El predio tiene unas 50 hectáreas y alberga a más de 400 residentes con discapacidad, en su mayoría intelectual, que reciben acompañamiento y atención adaptados a sus necesidades.

La institución fue inaugurada oficialmente el 21 de mayo de 1936, a partir de una iniciativa vinculada al propio San Luis Orione. Con el paso de las décadas, amplió sus instalaciones e incorporó hogares, escuelas especiales, talleres de laborterapia y servicios de salud.

Actualmente, su labor comprende propuestas educativas, terapéuticas, recreativas y laborales orientadas a promover la autonomía y la integración de las personas que viven allí.

En el cierre de su mensaje, León XIV recordó la presencia de una reliquia del corazón de Don Orione en la capilla de la comunidad y retomó una de las ideas centrales del fundador: “La caridad salvará al mundo, porque Dios es amor y el amor no pasará jamás”.

La visita a Claypole fue la primera actividad oficial del Papa este lunes. Luego, tenía previsto trasladarse al Monumento a los Españoles, en Palermo, para celebrar una misa multitudinaria a las 11:30, en el marco de su agenda en la Argentina.