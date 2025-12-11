La infidelidad del Kun Agüero a Sofía Calzetti ha generado gran repercusión y, ahora, salieron más detalles a la luz después que, ambos, desmintieran estar en crisis.

En este marco, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer, en “Mitre Live”, el nombre de la influencer que habría tenido un affaire con el exfutbolista, hace unos días, en la ciudad de Miami. “Hablé con los dos hoy y, obviamente, voy a tocar el tema “infidelidad” como te prometí ayer”, comenzó diciendo.

“Sergio y Sofía se han comunicado conmigo, lo cual, voy a agradecer públicamente, porque siempre es bueno que los protagonistas que, antes no contestaban, ahora respondan; lo quiero valorar eso; ellos me dicen que no están en crisis”, añadió.

En esta misma línea, el periodista contó que “el Kun me dijo que, eso, no sucedía y, también, me dijo él como Sofi que están en Punta del Este con su hija; cómo dije ayer, mi info es que no están bien y que la están peleando; yo no voy a modificar una coma de lo que dije, porque me lo cuenta alguien muy muy cercano a ellos. Quiero pasar a la otra rama de la información que tiene que ver con un supuesto engaño”.

“A mí, lo que me contaron, es que no hace mucho tiempo el Kun viajó a Miami y, en esa ciudad, conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer; finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan”, dijo el comunicador.

Y, cerró: “Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina; se vieron y tuvieron algo esos días que el Kun estuvo en Miami y, quizás, en estos días, ya puedo mostrar la prueba, pero hoy voy a ir hasta acá”.

Leé más notas de La Opinión Austral