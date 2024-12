Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gran Hermano lleva solo dos semanas al aire, pero la casa está que arde. En la cena de nominados, la santacruceña Luciana Martiínez tomo valor y trató de defender a sus compañeras de Renato, quien considera que tenía actitudes de “acosador”. Sin embargo, el comentario no cayó bien y terminaron atacándola a ella.

Al momento de decir que opinaba cada uno de sus compañeros, Luciana dejo en claro su observación: “Creo que te esta comiendo el personaje, no quiero decir la palabra acoso, pero de lejitos se ve como si fuera un acoso”.

“Creo que la palabra acoso hay que sacarla de la mesa porque es muy fuerte”, trató de defenderlo Keila

A lo que Luciana respondió: “Yo hablé con Lourdes y me dijo que sí le molesta, estaría bueno que lo digan si les molesta. Pido disculpas por la palabra que use, solo observe eso para con mis compañeras”.

Por su parte, Renato aseguró que ninguna de las chicas de la casa le había dicho que se sentía acosada y que “todo es con previo consentimiento” y le recriminó a la santacruceña el termino utilizado: “La próxima vez hay que controlar lo que sale de nuestra boca, no puedes decir cosas así de la boca para afuera”.

Tras salir de la cena, el jugador peruano habló sobre la dura acusación que recibió. Aún sin poder creer lo sucedido, Renato comenzó contando qué es lo que dijo Luciana en la cena de nominados “Luciana me dijo que me acercaba a las chicas y las hacía sentir incómodas. Lo mio es coqueteo y se cagan de risa […] todas las que nombró lo negaron”.

El peruano intentó trazar una comparación para exponer lo que sintió con esta situación. “Es como que yo te disparo, te dejo parapléjico y después te pido perdón. El daño ya está hecho”, indicó Renato haciendo alusión a cómo su compañera decidió ensuciarlo en Gran Hermano y manchar su reputación, ya que no pudo dar pruebas concretas del “acoso”.

Tras las repercusiones por los sucedido, Lourdes personalmente fue a incriminar a Luciana.

“A mi no me metas, yo tengo novio y no me va esa. Nunca me toco, nunca me tiró un chamuyo, ni nada”,

Aunque Luciana se disculpó con Renato públicamente y él la perdonó, casi toda la casa se volcó en contra de la joven y le recriminó lo que dijo.