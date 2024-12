Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El dirigente social Juan Grabois volvió a disparar contra el ex ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido, luego de que el ex funcionario lo acusara de “haber sido agente de la SIDE“. “A De Vido que, ante la necesidad de seguir existiendo, anda difamando”, sintetizó Grabois al comienzo de su descargo. Durante una entrevista en el canal de streaming Cenital, De Vido aseguró que Grabois formó parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que “era visitante asiduo a las oficinas de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri“. A través de X, Grabois publicó un extenso mensaje donde comparó a De Vido con algunos de los casos más sonados de corrupción en el país.

“Te queda rarísimo hablar cual gaucho matrero de vigilantes cuando siempre viviste custodiado y arriba de un patrullero. ¿Quién te crees? ¿Bairoletto? ¿Radowitzky? Los mafiositos soretes que pontifican forrados en dólares como si fueran peronistas de la resistencia son la mierda que deshonra al Movimiento”, sentenció Grabois y lo tachó de estar más cerca de “José López y sus bolsos, Franco Macri, Eduardo Eurnekián y la ‘lumpeburguesía'” que de “Héctor Timerman o Cristina Kirchner“.

En la misma línea, lo cruzó por la Causa Vialidad, en el que recientemente se condenó a seis años de prisión a la ex presidente Cristina Kirchner, y por haber quedado absuelto en la misma. “¿No será más vigilante, quebrado y entregador el que quedó absuelto cuando condenaron a CFK? ¿Vialidad no era tu responsabilidad?”, cuestionó. Para finalizar, Grabois llamó a De Vido a “callarse y dejar de jugarla de Montonero“. “No jodas más al país y al movimiento, que sigue pagando por tus bolsos y tu capitalismo compinchero que nos embarró a todos“, sintetizó y explicó que visitó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para “recibir carpetas con inteligencia ilegal sobre el movimiento peronista elaboradas por el macrismo”.