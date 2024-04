El exsenador nacional y referente del PRO, Esteban Bullrich, criticó al presidente Javier Milei por sus ataques públicos al periodismo. “No tolera la crítica”, aseguró.

Cabe recordar que el jefe de Estado volvió a cuestionar en redes sociales a los trabajadores de los medios de comunicación al prometer que su Gobierno se encargará de “bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven“. Además, los acusó de de haberse “corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”.

Tras estas declaraciones, Esteban Bullrich expresó su apoyo a los periodistas “que sufrieron los ataques del presidente de la nación”. En un video publicado en su cuenta de X (exTwitter), aseguró que “es una gran pena que como durante el kirchnerismo, volvamos a tener un presidente que no tolera la crítica”.

El exsenador también destacó que “cuando se llega a la máxima magistratura de la nación uno es ejemplo para todos por eso las formas son tan importantes”.

Por otro lado, sostuvo que “no me voy a acostumbrar a que un presidente o presidenta solo por haber sido electo por el voto popular, se crea con derecho a insultar a nadie, mucho menos usando como insulto condiciones como el Síndrome de Down y no me voy a acostumbrar tampoco a que se descalifique a una institución fundamental de la república”.

Hizo hincapié en que “el Congreso no es un nido de ratas, no me puedo quedar callado y no me voy a quedar callado, critiqué estos comportamientos cuando eran de una ideología opuesta a la mía sería hipócrita no hacerlo ahora que apoyo al gobierno”.

Bullrich se desempeñó como senador nacional desde 2017 hasta 2021 por la provincia de Buenos Aires. Anteriormente fue diputado nacional (2005-2007, 2009), ministro de Desarrollo Social (2007-2008) y de Educación (2010-2015) de la ciudad de Buenos Aires y ministro de Educación de la Nación (2015-2017).

En 2021, declaró a los medios que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura en la actualidad y cuyos tratamientos son de tipo paliativo. Por ese motivo, decidió retirarse de la política, aunque continúa activo en sus redes sociales.