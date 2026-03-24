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La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló este martes que el 24 de marzo funciona como “el recuerdo de algo que no tiene que volver a pasar”, en referencia al golpe de Estado de 1976 que se conmemora con actividades en todo el país.

La referente, quien será oradora esta tarde en el acto central en la Plaza de Mayo, remarcó que “una dictadura es violencia y es una vergüenza para el país”, y destacó la tarea de los organismos de Derechos Humanos para sostener, desde 1983, “una democracia con el voto de la gente”.

También indicó que “las abuelas siguen trabajando como siempre” en la búsqueda de unos 300 bebés apropiados durante la dictadura, aunque expresó que hoy continúan “sin ayuda del Estado”. De todos modos, subrayó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

“Abuelas quedamos dos, la vicepresidenta y yo”, afirmó en alusión a Buscarita Navarro de Roa, y precisó que quienes integran actualmente la organización “son todos nietos encontrados y hermanos”, ya que “Abuelas va a seguir siempre para encontrar a los que buscamos hace tantos años”.

“Nos tienen que ayudar todos, los que habitan nuestra patria y algunos que están afuera, porque los nietos pueden estar viviendo en un país lejano porque no saben quiénes son realmente, porque les han mentido sobre su verdadera familia”, explicó en declaraciones radiales.

Por otra parte, advirtió que la Argentina atraviesa un presente “en el que faltan cosas como el trabajo y a muchos el plato de comida diario”, y consideró que “no puede ser que haya hambre en un país en el que se cae una semilla al piso y crece una planta”.

“En este país podemos vivir bien todos los argentinos, no puede ser que haya niños que no comen”, alegó, y añadió que “esto depende de las autoridades del Gobierno”, al tiempo que llamó a la sociedad a ser “solidaria” con quienes menos tienen.

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