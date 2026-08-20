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En el marco de la 23° edición del Council of the Americas, el empresario Hugo Eurnekian dialogó con La Opinión Austral y repasó el presente de Compañía General de Combustibles (CGC), con especial énfasis en las inversiones que la firma lleva adelante en Santa Cruz.

Durante la entrevista, Eurnekian destacó el vínculo de la compañía con la provincia y remarcó que una parte significativa de la actividad y las inversiones de CGC se concentra en el territorio santacruceño.

“Nos sentimos santacruceños”, afirmó el empresario al referirse a la presencia de la compañía en Santa Cruz y al peso que tiene la actividad hidrocarburífera desarrollada en la provincia.

Nuevas inversiones de CGC en el Golfo San Jorge

Eurnekian explicó que la empresa se encuentra “muy activa en el Golfo”, donde trabaja en proyectos de desarrollo que comenzarán a tomar impulso en el corto plazo.

En ese marco, destacó una decisión de inversión vinculada directamente con la actividad de perforación. “Adquirimos un equipo de perforación”, señaló, al explicar que anteriormente este tipo de tareas eran contratadas como servicios de terceros.

Según remarcó, la adquisición permitirá que CGC avance con operaciones de manera directa y representa una señal concreta de la decisión de la compañía de continuar invirtiendo en la región.

“Eso habla de una mirada de seguir invirtiendo y desarrollando proyectos”, sostuvo Eurnekian, al referirse especialmente a los proyectos vinculados con la producción de crudo en el Golfo San Jorge.

La estrategia se inscribe en el proceso de desarrollo de áreas maduras y en la búsqueda de sostener la producción convencional mediante nuevas inversiones y proyectos.

Palermo Aike, entre la exploración y el riesgo

Otro de los principales ejes abordados durante la entrevista fue Palermo Aike, uno de los proyectos exploratorios que concentra la atención de la compañía.

Eurnekian reconoció que se trata de una iniciativa que requiere tiempo, capital y una importante cuota de riesgo, pero remarcó que el objetivo es mantener la constancia para avanzar en el conocimiento del área.

“Es una exploración que lleva su tiempo, que lleva su capital y que lleva su riesgo”, explicó.

En ese sentido, señaló que CGC avanzó de manera significativa en el análisis del subsuelo para determinar cuáles serán las próximas actividades que se desarrollarán en Palermo Aike.

El empresario también mencionó la posibilidad de que YPF realice una perforación en la zona, lo que permitiría sumar información relevante para definir los siguientes pasos del proyecto.

“Eso va a ser para agregar mucha información sobre la cual también planificar los próximos pasos”, indicó.

La búsqueda de nuevos capitales

Eurnekian también puso el foco en la posibilidad de sumar nuevos socios e inversores al desarrollo de Palermo Aike.

En ese sentido, explicó que la compañía continúa mirando hacia el exterior con el objetivo de encontrar nuevas operadoras y capitales que puedan acompañar el proceso de reducción del riesgo exploratorio.

“Buscar nuevas operadoras y nuevos capitales que vengan y acompañen en este proceso de risqueo de Palermo Aike, que creemos que es fundamental”, señaló.

La estrategia apunta a compartir el riesgo asociado a una etapa exploratoria que requiere importantes desembolsos de capital antes de alcanzar una eventual fase de desarrollo.

Infraestructura disponible en Santa Cruz

Consultado sobre las necesidades de infraestructura que podría requerir el desarrollo de Palermo Aike, Eurnekian planteó que, al menos en una primera etapa, la existencia de infraestructura vinculada a la producción convencional representa una ventaja.

“Hay infraestructura de toda la producción convencional que supimos tener”, explicó.

Según detalló, actualmente existe capacidad ociosa que podría ser aprovechada en el marco de un eventual desarrollo del proyecto.

Por ese motivo, sostuvo que el principal desafío en esta instancia no está puesto en la infraestructura, sino en avanzar con el proceso exploratorio y reducir el riesgo geológico.

“Hoy el foco más relevante es de risquear el play, que es la exploración”, afirmó.

Eurnekian explicó que la exploración constituye actualmente la etapa de mayor riesgo y requiere importantes niveles de inversión, por lo que los tiempos son diferentes a los que se observan una vez que un proyecto ingresa en su fase de desarrollo.

“Una vez que ya lo de risquear, si entrás en la etapa de desarrollo, son otras las velocidades”, sostuvo.

Un balance positivo para la compañía

Al realizar un balance sobre el presente de CGC y el contexto de crecimiento de la actividad petrolera, Eurnekian fue optimista.

“Es un balance muy positivo”, afirmó, y señaló que los precios del petróleo han sido favorables para la compañía.

También destacó el desempeño de la producción y el entusiasmo generado por los proyectos de inversión que se encuentran en marcha.

“Venimos con muy buenas noticias por ahora”, concluyó el empresario.