Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vive momento de máxima tensión: el dueño de la casa decidió expulsar a Sol Abraham luego de que, la jugadora, manifestara su deseo de abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.

La voz de la casa fue tajante al comunicar la noticia al resto de los participantes; lejos de aceptar una renuncia tradicional, la autoridad del juego calificó la actitud de Sol como una falta de respeto al formato y hacia quienes aspiran a ingresar a la competencia.

“Hay una persona que, insistentemente, me viene manifestante su intención de abandonar mi casa; considero que se trata de una deshonra al juego, a sus compañeros y a las posibilidades que brindé”, lanzó Gran Hermano.

Además, el “Big” agregó, con firmeza: “Millones de personas quisieran estar en este lugar, por eso, me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa; de tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”.

A su turno y, con el poco tiempo que le dieron para despedirse, Abraham explicó la razón detrás de su angustia constante, un sentimiento que terminó sellando su salida inmediata del programa. “Extraño mucho a mi hija”, le reveló a su compañeros antes de cruzar la puerta giratoria.

Quién ingresó a Gran Hermano Generación Dorada como reemplazo

La salida de Sol no dejó un vacío por mucho tiempo; ante la inesperada baja, el juego activó el protocolo de reemplazo de forma inmediata y, gracias al Golden Ticket, se produjo el ingreso de Cinzia, quien se suma a la competencia con el desafío de adaptarse a una casa que quedó conmocionada por la severidad de la expulsión.

Leé más notas de La Opinión Austral