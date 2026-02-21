Facundo Arana habló en “Intrusos” (América TV) tras confirmarse su separación de María Susini, con quien compartió casi dos décadas de relación y tres hijos en común; durante el móvil, el actor optó por un tono sereno y lejos del escándalo, aunque dejó varias definiciones fuertes sobre su presente, su familia y los rumores que circularon en las últimas semanas.

Lejos de dramatizar, Arana dejó en claro que atraviesa el momento con entereza y apoyado en el trabajo. “Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando”, indicó, y destacó el rol que tuvo su profesión para salir adelante: “El arte, realmente, te salva”; en este marco, explicó que, subirse al escenario y mantenerse activo, fue clave para transitar esta etapa personal sin exponerse demasiado mediáticamente.

Consultado por su vínculo actual con Susini, el actor fue contundente al marcar respeto absoluto: la definió como “el ser humano más excepcional” que conoce y remarcó que, más allá de la ruptura, siguen unidos como familia; sin embargo, también trazó un límite claro cuando le pidieron detalles sobre la separación: expresó que se trata de un tema “íntimo” y que no piensa profundizar para proteger a sus hijos.

Otro de los puntos más comentados de la nota fue su respuesta a los rumores que lo vincularon, sentimentalmente, con Gabriela Sari; Arana se mostró relajado frente a esas versiones e, incluso, se permitió ironizar: aseguró que no le molestan y que le causan gracia; además, negó cualquier romance y explicó que mantienen una relación cercana desde hace años, a la que definió como fraternal; también, contó que habló del tema con ella para evitar malos entendidos.

Sobre una posible reconciliación con Susini, el actor evitó definiciones tajantes y volvió a refugiarse en la prudencia; sin confirmar ni descartar nada, reiteró que se trata de una historia muy personal y que ya había dicho todo lo que consideraba necesario.

