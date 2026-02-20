Florencia Peña y Érica Rivas podrían coincidir, nuevamente, en la piel de Mónica Argento y María Elena Fuseneco en un proyecto que funcionaría como precuela de “Casados con hijos”.

Tras haberse negado a retomar su papel en las versiones teatrales, la actriz habría dado el visto bueno para sumarse a esta nueva propuesta que la tendría en un rol central.

De acuerdo a lo revelado en “Storytime” (Bondi Live), “aparentemente, no renegaba mucho del personaje, sino renegaba de todo el elenco, salvo de Flor Peña porque fueron contratadas, ambas, para hacer una novela en vertical de la historia de Moni Argento y de María Elena Fuseneco”, comentaron.

La trama se enfocaría en sus historias personales “antes de conocerlos a Dardo y a Pepe”.

@bondi_liveok LA NUEVA SERIE PRECUELA DE “CASADOS CON HIJOS” 🔥De lunes a viernes sumate a STORYTIME a partir de las 14hs con @denise_dumas @alemaglietti @caromolinariok ♬ sonido original – bondi_live – bondi_live

“Ahí te das cuenta que, en realidad, el problema era con Guillermo, capaz, o con los guiones”, añadieron.

Érica Rivas contra Guillermo Francella

Por otra parte, Rivas se refirió al respaldo público que Francella manifestó hacia Javier Milei a poco más de 100 días del inicio de su gestión y fue categórica.

Sus dichos generaron repercusión tras una entrevista en “Radio Mitre”, en el ciclo “Se Arregla el Mundo“, donde, indicó: “Lo único que te puedo decir es que no me sorprende, porque yo conozco cómo piensa Guillermo”.

“Es una persona que piensa de ese lado; solamente, puedo decir esto; no me sorprende, ya que es consecuente con todo, incluso, con lo que elige hacer y la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor. Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor”, prosiguió.

“Eso es algo que yo, todo el tiempo, peleé, porque pasaron un montón de cosas, incluso, cuando salí del clóset feminista; me decían cosas, esto de que ‘la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo’, como si eso fuera nuestro trabajo”, ejemplificó Érica.

Y, cerró, con firmeza: “Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo; este, es nuestro trabajo. Para mí, como artista, es reflejar ideas, y… Bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre”.

