Mauro Icardi celebró su cumpleaños número 33, en Turquía, con un festejo lujoso e íntimo; el futbolista organizó una velada exclusiva en compañía de su novia, Eugenia “La China” Suárez, en el restaurante del Palacio de Çiragan, un hotel cinco estrellas junto al Bósforo, donde el valor por noche supera los 500 euros.

Las imágenes de la celebración, compartidas en redes tanto por el rosarino como por la actriz, muestran una imponente arquitectura clásica, columnas doradas y escaleras de mármol; en este entorno de opulencia, ambos posaron sonrientes y cómplices, protagonizando una producción de fotos con estética cinematográfica.

La actriz optó por un vestido negro strapless de corte sirena, ceñido al cuerpo, perteneciente a la marca inglesa House of CB, cuyo valor ronda los 345 euros; el look, lo complementó con stilettos negros, un collar de brillantes y peinado hacia atrás con efecto mojado; por su parte, Icardi eligió la sobriedad: pantalón y saco en tonos oscuros con una remera clara y zapatillas blancas.

La celebración, de los 33 años del futbolista, ocurre mientras el jugador atraviesa la etapa final de su divorcio de Wanda Nara y mantiene la distancia física respecto a las hijas que tuvo con ella, a quienes no ve desde Navidad.

