Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno: el próximo lunes 23 de febrero, a las 22.15 hs, Telefe pondrá, al aire, una de sus apuestas más fuertes, celebrando el 25° aniversario del debut del reality en la Argentina, siempre con la conducción de Santiago del Moro.

Este nuevo ciclo llega con un giro total: la casa fue completamente renovada y, según trascendió, la tradicional pileta será reemplazada por una playa artificial, un cambio que promete modificar la convivencia y sumar nuevas reglas al juego; además, habrá tecnología de punta en el set y dinámicas actualizadas para mantener la competencia más picante que nunca.

Aunque todavía reina el misterio sobre el casting y el reglamento, se especula con una mezcla explosiva de nuevos perfiles mediáticos, exfutbolistas y figuras de ediciones anteriores.

Qué canales transmiten el programa en vivo

El seguimiento de la competencia se encontrará disponible a través de múltiples soportes digitales y televisivos; la emisión principal ocurre en Telefe, de lunes a jueves, a las 22.15 hs; los usuarios de televisión, por cable, disponen de las siguientes señales:

Canal 123 (1123 en HD) en DirecTV.

Canal 12 en Cablevisión y Telecentro.

Canal 10 en Flow.

Canales 12 y 1001 en Telecentro Play.

La visualización continua de la casa se mantiene gratuita por 24 horas mediante la plataforma DGO; por otro lado, el servicio de streaming HBO Max emite los programas en simultáneo y aloja los contenidos para su consumo bajo demanda.

La interacción digital se potencia con transmisiones específicas en YouTube y Twitch; los comunicadores La Tora y Fefe Bongiorno encabezan el espacio “Streams Telefe” con reacciones en tiempo real a lo que sucede en el aislamiento.

