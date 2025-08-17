Julieta Prandi, oficialmente, puede respirar; tras años de lucha y un juicio público lleno de polémicas, la justicia dictaminó que Claudio Contardi, su expareja, sea condenado a 19 años de prisión.

Los cargos en contra del padre de los hijos de Prandi son por violencia de género y violación; en base a la escala pública que tomó el caso, Mirtha Legrand aprovechó su programa “La noche de Mirtha” (El Trece) para hacer referencia al infierno que vivió la actriz durante casi 20 años, incluyendo, la espera al juicio.

En primera instancia, Mirtha contó que tuvo las intenciones de invitar a Prandi al programa, pero que, todavía, no estaba lista; sin embargo, lejos de ofenderse, tanto la conductora como la producción comprendieron la situación.

De hecho, durante la conversación sobre este tema, Legrand, dijo: “Pobrecita la Prandi; qué horror lo que vivió esta chica”; en tanto, después explicó con mucha evidente conmoción: “Lo que ha sufrido es muy duro. Me mandó un Whatsapp y es muy amorosa, muy cariñosa ella. Lo que ha sufrido es muy fuerte”, cerró.

La reacción de los hijos de Julieta Prandi

Aunque Julieta siempre se mostró en cámara sola, sin la presencia de su familia, fuera de ella hubo mucha gente acompañándola; entre ellos, se encuentran, ni más ni menos, que sus hijos.

Ambos, que son fruto de su relación con Contardi, no deseaban volver a ver a su padre desde hace tiempo y, por más que la modelo confesó que intentó resguardarlos de la información más fuerte, contó que ya se hicieron eco de los comentarios.

Por eso, les explicó todo lo sucedido y, afirmó, que los dos sienten alivio; aún así, no contó muchos más sobre sus hijos, en especial, teniendo en cuenta que se trata de una causa legal activa y no puede hacer públicos algunos detalles.

