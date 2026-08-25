La actriz y cantante estadounidense, Dolly Parton, murió a los 80 años, según anunció su sobrino a través de un video que fue publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

“Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y, hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens para anunciar la muerte de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, dice el hombre en las imágenes.

“Este anuncio, en video, es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara, por completo, como una posibilidad; como su jefe de seguridad, durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había experimentado, realmente, hasta ahora”, explicó.

“Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza, pero, la tristeza, es nuestra, no de Dolly; Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde, seguramente, la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”.

“Este anuncio, en video, es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara, por completo, como una posibilidad; como su jefe de seguridad, durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había experimentado, realmente, hasta ahora”, explicó.

“Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza, pero la tristeza es nuestra, no de Dolly; Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde, seguramente, la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”.

“Dolly abrió puertas no solo para mí, sino para toda su familia, permitiéndonos alcanzar un potencial que ni siquiera creíamos posible. Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes. Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia”, destacó sobre la vida y obra de la artista.

“Mi familia y yo compartimos toda una vida de hermosos recuerdos con Dolly, al igual que ustedes. Siempre estuvo presente en sus televisores, tocadiscos, CD y listas de reproducción en sus teléfonos, convirtiéndose en parte de su familia, les gustara o no. Nuestra familia y el equipo al que confió su legado trabajaremos con diligencia para asegurar que su espíritu viva con nosotros para siempre”, afirmó.

“Dolly era una granjera, igual que su padre; él cultivaba la tierra, ella cultivaba canciones y felicidad. Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de suave algodón porque, después de una vida llena de brillos, finalmente se merece estar cómoda y descansar. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará”, concluyó el sobrino de la cantante.

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