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A los 88 años, falleció el reconocido periodista de espectáculos Rómulo Berruti; la noticia fue confirmada, este lunes, por la “Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores)“, aunque el deceso se produjo el domingo 22 de marzo, según informó la entidad a través de un comunicado en redes.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro socio Rómulo Berruti, figura ineludible del periodismo de espectáculos y de la difusión cultural en nuestro país, quien falleció, ayer, en la Ciudad de Buenos Aires; desde “Argentores”, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, indicaron en la cuenta oficial de Instagram.

Nacido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1937, construyó una carrera que se extendió por más de seis décadas; desde muy joven mostró interés por el mundo artístico, influenciado por su entorno familiar y, en particular, por su tío, el dramaturgo Alejandro Berruti.

En la prensa gráfica dio sus primeros pasos en 1960 y alcanzó gran reconocimiento en el diario “Clarín”, donde trabajó durante más de dos décadas; allí, se desempeñó como jefe de Espectáculos y creó la recordada sección “Telones y Pantallas”; también, dejó su sello en medios como “La Prensa”, “Somos” y “Gente”.

Su paso por la televisión lo consolidó como una figura clave; junto a Carlos Morelli condujo “Función privada”, un ciclo que marcó época al acercar el cine a los hogares argentinos; además, tuvo una destacada trayectoria en radio con programas como “Detrás del espejo” y “Plumas, bikinis y tangos”.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos, el Premio “Konex” en 1987 y formó parte de jurados de prestigiosos galardones como los “Martín Fierro”, “Cóndor de Plata” y “María Guerrero”.

Su legado queda ligado a una mirada apasionada por la cultura y el espectáculo.

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