El regreso de BTS no solo genera expectativa por su vuelta a los escenarios, sino, también, por el impacto inmediato de su nueva música; la banda surcoreana, que este sábado protagonizó un megaconcierto en el centro de Seúl, inició esta etapa con cifras contundentes: en apenas 24 horas, vendió cerca de cuatro millones de copias de “Arirang”, su primer álbum de estudio en casi cuatro años.

Desde “BigHit Music” confirmaron el volumen de ventas alcanzado en el primer día desde el lanzamiento del disco el viernes, superando, incluso, los registros obtenidos en la semana posterior al estreno de Map of the Soul: 7; el dato fue replicado por la agencia Yonhap, que, también, destacó el fuerte posicionamiento global del nuevo trabajo.

Según la compañía, “Arirang” logró ubicarse en el primer puesto de álbumes más vendidos en iTunes en 88 países y regiones, incluyendo mercados como México, Italia y Suecia; el álbum, que marca una nueva etapa tras la pausa del grupo por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, toma su nombre de la tradicional canción folclórica coreana, considerada un emblema cultural del país y reúne un total de 14 temas; además, representa el primer álbum de estudio del grupo desde “Proof” (2022).

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