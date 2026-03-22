El primer concierto de “Ecos” marcó un antes y un después. Tras meses de expectativa, el trío —reunido en esencia— volvió a escena con una propuesta que va mucho más allá de un homenaje.

El momento más impactante de la noche fue la aparición de Cerati en pantalla gigante. Vestido con su icónico traje azul y su guitarra Jackson, su figura fue recreada con un nivel de realismo estremecedor. Su voz, restaurada a partir de archivos originales, volvió a sonar con potencia en un estadio repleto.

Según explicó la familia del artista, “es mucho más que un holograma”. La producción evitó dar detalles técnicos, lo que aumentó aún más el misterio alrededor del espectáculo.

Tecnología secreta: ¿cómo “revivieron” a Cerati?

El fenómeno de los llamados “shows fantasma” combina múltiples tecnologías: Restauración avanzada de audio a partir de grabaciones originales, modelado 3D hiperrealista, proyecciones inmersivas de alta definición, técnicas derivadas del histórico “Pepper’s Ghost” y sincronización en vivo con músicos reales.

En el caso de Ecos, el material utilizado incluye registros de giras como Me verás volver y producciones previas como Séptimo Día. Todo fue cuidadosamente ensamblado para lograr una experiencia coherente y emocional.

El resultado: Cerati no solo “aparece”, sino que interactúa musicalmente con Alberti y Bosio en tiempo real.

Setlist y emoción: un viaje por la historia del rock latino

Durante casi dos horas, el show recorrió los grandes clásicos de la banda. Desde los primeros acordes de “Nada personal” hasta el cierre con “De música ligera”, el público vivió una experiencia cargada de nostalgia y energía.

Entre los momentos más intensos de la noche, “En la ciudad de la furia” y “Persiana americana” fueron coreadas por todo el estadio, en una comunión total entre la banda y el público. La propuesta visual también tuvo un rol clave, con impactantes efectos en 3D durante “Cuando pase el temblor”, que sumaron una dimensión inmersiva al show. Hubo lugar para la emoción con una versión particularmente sensible de “Un misil en mi placard”, antes de un cierre épico que combinó música e imágenes de distintas épocas de Gustavo Cerati, reforzando la sensación de viaje en el tiempo. En ese clima, convivieron fans históricos con nuevas generaciones, confirmando que el legado de la banda sigue vigente y en constante renovación.

El negocio del Holopop: el primero fue Elvis Presley

Aunque hoy parezcan futuristas, estos espectáculos tienen una historia más larga de lo que muchos imaginan. El primer gran antecedente moderno se remonta a Elvis Presley. En 2002, a 25 años de su muerte, su imagen fue proyectada en conciertos donde su voz, extraída de grabaciones originales, se sincronizaba con músicos en vivo. Aquella experiencia, que luego llegaría a distintos países —incluida Argentina—, marcó un punto de partida para una industria que empezaba a descubrir el valor económico y emocional de “revivir” artistas.

Con el paso del tiempo, la tecnología fue perfeccionándose. Ya no se trataba solo de proyectar imágenes, sino de generar la ilusión de presencia. El salto definitivo se produjo en 2012, cuando Tupac Shakur, asesinado en 1996 y hoy rostro de remeras de hasta niños de nuestro Primer Año, “apareció” en el festival Coachella. Aquella performance, que impactó a nivel global, mostró que el realismo podía ser lo suficientemente convincente como para emocionar incluso a públicos escépticos.

El caso deWhitney Houston es paradigmático. Fallecida en 2012, su figura volvió a girar años después en formato holográfico, con una producción que recorrió escenarios internacionales y confirmó el potencial económico del formato. Este tipo de espectáculos, lejos de ser marginales, ya mueven millones y forman parte de una industria en expansión.

Sin embargo, para entender verdaderamente el fenómeno hay que retroceder mucho más en el tiempo. Mucho antes de la inteligencia artificial, del CGI y de las pantallas LED, existía una técnica teatral del siglo XIX que sigue siendo el corazón conceptual de todo esto. El llamado “Fantasma de Pepper”, asociado al científico John Henry Pepper, permitía proyectar la imagen de un actor oculto bajo el escenario mediante reflejos y luz, creando la ilusión de una figura etérea compartiendo espacio con actores reales. Aquella invención victoriana, pensada para el teatro, es en esencia el mismo principio que hoy, actualizado y potenciado, permite “revivir” artistas.

Con el tiempo, esa base se combinó con nuevas herramientas. Hoy muchas producciones trabajan con renders tridimensionales generados a partir de imágenes reales, reconstruyendo cuerpos y movimientos en 3D con un nivel de detalle cada vez mayor. Esa evolución permitió no solo recrear presencias, sino también diseñar versiones ideales o incluso “atemporales” de los artistas. Aggiornamientos de la técnica de Pepper se han usado para resucitar a Tupac y, en una entrega de premios, a Michael Jackson.

Tanto Michael Jackson como Tupac Shakur han tenido versiones holográficas de sí mismos actuando en el escenario.

Así aparecieron proyectos que rozan lo ucrónico. Buddy Holly y Roy Orbison, por ejemplo, “salieron de gira” juntos décadas después de sus muertes, cada uno representado en distintas etapas de su vida. No hay tiempo que los limite: pueden presentarse en simultáneo en distintos países, en una lógica imposible para cualquier artista real.

El fenómeno también alcanzó a figuras como Maria Callas, que volvió a los escenarios más de cuarenta años después de su muerte, o artistas populares como Selena Quintanilla, Amy Winehouse y Héctor Lavoe. En muchos casos, estas recreaciones funcionan como una especie de reparación simbólica frente a muertes prematuras o carreras truncas.

Pero no todo es celebración. Algunos proyectos han generado fuertes críticas, especialmente cuando se percibe un exceso de manipulación digital. En el caso de Orbison, por ejemplo, hubo cuestionamientos porque la recreación incluía actores reales cuya imagen era intervenida con CGI, lo que para ciertos sectores rozaba el engaño.

También hubo intentos más experimentales, como la gira de Frank Zappa en 2019, construida a partir de material de archivo de los años 70. Aunque logró buenas ventas, no se consolidó como un formato replicable, lo que demuestra que el éxito no está garantizado.

El verdadero salto cualitativo, sin embargo, lo dio ABBAcon su proyecto ABBA Voyage. Allí, los propios músicos participaron del proceso mediante captura de movimiento, registrando sus gestos y movimientos para crear “ABBAtars” rejuvenecidos de sí mismos. El resultado fue un espectáculo en una arena especialmente diseñada, con una inversión cercana a los 175 millones de dólares y una recaudación que superó ampliamente los 100 millones anuales.

Los “fantasmas” argentinos

En Argentina también hubo antecedentes que prepararon el terreno. Indio Solariutilizó proyecciones avanzadas en sus presentaciones con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, generando en el público una sensación ambigua entre lo real y lo virtual. Incluso figuras como Sandro fueron recreadas mediante técnicas de restauración audiovisual, mostrando que el fenómeno no distingue géneros ni épocas.

Sin embargo, lo que ocurre con Cerati tiene un peso simbólico diferente. Su figura ya había sido evocada en giras anteriores de Soda, como “Gracias Totales”, donde distintos artistas ocuparon su lugar. Pero en Ecos, la apuesta es otra: no reemplazarlo, sino devolverlo al centro de la escena. La frase de su hermana, Laura Cerati, resume esa idea con claridad: “es irremplazable, el único que puede reemplazarlo es él mismo”.

El show también funciona como un puente generacional. En el estadio conviven quienes vieron a la banda en los años 80 y 90 con jóvenes que crecieron escuchando sus canciones en plataformas digitales. La tecnología, en este caso, no reemplaza la experiencia en vivo, sino que la reconfigura, permitiendo que nuevas audiencias conecten con un legado que parecía cerrado.

Pero este avance no está exento de preguntas. La posibilidad de recrear artistas plantea debates sobre los límites éticos, la autenticidad y el rol de la inteligencia artificial en el arte. ¿Se trata de una celebración de la memoria o de una simulación que desafía la esencia misma del espectáculo en vivo? La industria, por ahora, parece inclinarse por lo primero, impulsada por el éxito comercial y la respuesta emocional del público.

Con casi 500.000 entradas vendidas y nuevas fechas anunciadas, Soda Stereo Ecos confirma que el fenómeno no es pasajero. Lo que comenzó con Elvis como una curiosidad tecnológica hoy se consolida como un modelo global. En ese contexto, el regreso de Cerati no solo conmueve: también marca un punto de inflexión.

Porque en este nuevo escenario, donde la tecnología puede reconstruir presencias y desafiar la ausencia, la música encuentra otra forma de trascender el tiempo. Y la pregunta ya no es si estos shows van a continuar, sino ¿hasta dónde puede llegar la música cuando la tecnología desafía la muerte?.